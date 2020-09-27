新冠肺炎・9.27｜增6確診5宗外地輸入　沐泰街地盤工1染疫1初確診

本地第三波新冠肺炎疫情回穩，本港今日（27日）新增6宗個案，確診個案累計增至5,066宗。新增個案中，有5宗屬外地輸入，餘下1宗則為本地感染，但感染源頭未明。涉事新確診的22歲本地感染個案男子，於深水埗大南街恆昌樓居住，任職地盤平水工人。事主近期於啟德沐泰街地盤工作，有10名同事一起休息及用膳，有9人被列為密切接觸者送往檢疫，有一人檢測結果呈初步陽性。當局將安排地盤約500多人檢測，另已到事主居住大廈，派發樣本樽予住客檢測。 另外，暫時初步確診個案少於10宗。

確診大廈食肆｜再現無源頭本地個案 荃灣帝盛酒店再上榜

▼9月25日起重開處所及放寬措施▼

+ 4 + 4 + 4

本港新增6宗確診，其中5宗為外地輸入，本地個案方面，1名啟德工作的地盤男工確診，感染源頭未明，他一名同事初步確診。（余俊亮攝）

【16:40】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報16宗個案，過去24小時，無病人離世，同時有9名病人康復出院，至今累計4786及1名疑似確診病人出院。目前尚有141名確診病人，分別在醫管局16間醫院及亞博社區治療設施留醫，當中11人情況危殆、8人情況嚴重、122人情況穩定。至於負壓病床數目是1,158張，使用率50%；負壓病房數目是641間，使用率59%。

新冠肺炎｜張竹君料社區仍有隱形傳播鏈 慶中秋要保持社交距離

【16:32】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增6宗確診個案，個案編號由#5061至#5067。新增個案有5宗為輸入個案。本地感染個案僅得1宗，屬感染源頭未明個案。新確診的22歲男子，於深水埗大南街恆昌樓居住，任職地盤平水技工。事主近期於啟德沐泰街地盤工作，有10名同事一起休息及用膳，有9人被列為密切接觸者送往檢疫，其中2人不適送院，一人檢測呈初步陽性。涉事地盤有約500多人工作，但與確診者沒有太多接觸。當局已為涉事地盤人員派樽檢測，另已到事主居住大廈，派發樣本樽予住客檢測。

新冠肺炎｜啟德地盤工確診 零本地源頭不明個案紀錄隔5日終斷纜

張竹君又指，雖然近日確診個案減少，但知道仍有隱形患者存在，社區有一定數量的個案。如在多人地方，可能會造成第二輪較大型的傳播，她呼籲市民應盡量戴口罩及勤洗手，做好個人衞生措施。

5宗輸入個案資料︰

病人編號#5061，29歲女性，菲律賓外傭，乘HX782航班，於9月25日抵港。

病人編號#5062，28歲女性，由突尼斯抵港，9月25日抵港。

病人編號#5063，29歲女性，由英國抵港，乘BA031航班，在收集第二次樣本時發現確診。

病人編號#5065，15歲女性，由英國抵港，乘CX252航班，9月22日到港。

病人編號#5066，47歲女性，由印度抵港，9月16日到港。

▼流感或增新冠肺炎傳播力 藥劑師協會倡市民盡早接種流感疫苗▼

+ 2 + 2 + 2

流感或增新冠肺炎傳播力2至2.5倍 藥劑師協會：盡早接種流感疫苗

【14:04】新型冠狀病毒疫情尚未平息，本港即將踏入冬季流感高峰期，有國際研究發現，感染流感或會增加新冠肺炎的傳播風險。香港醫院藥劑師學會日前一項調查發現，有七成家長希望選擇噴鼻式流感疫苗，以減少幼童傳統打針時哭鬧所產生的飛沫。學會建議，為減低感染新冠肺炎的機會，不論任何年紀人士都應盡早接種流感疫苗，又建議幼稚園可採用噴鼻式疫苗，提高接種率。

新來港人士一萬元津貼今起接受申請 銀行現交表人龍

【13:54】關愛基金向低收入新來港人士發放一萬元津貼今日（27日）起接受申請，17間中國銀行分行今日開放，接收市民申請表格。記者今早到深水埗中銀分行觀察，開門前已有約30人左右在場輪候；銀行開門時，排前列的市民爭相進入銀行，一度發生輕微推撞，其後由職員調解並進入銀行。勞工及福利局局長羅致光，其後到銀行與職員了解工作情況。有排隊市民表示，對政府關懷新來港人士感高興；亦有市民指，自己先前從未收取政府任何福利，今次是第一次，有助於幫補生活。

▼關愛基金向低收入新來港人士派發1萬元 銀行收表情況▼

新冠肺炎｜臨時醫院前期工作已開展 黃偉綸：望4個月內建成

【12:50】政府早前宣布於亞洲國際博覽館旁興建臨時醫院，應對疫情變化。發展局局長黃偉綸今日（27日）於網誌表示，臨時醫院已開展前期工作，醫院會採用「組裝合成」（MiC）建築技術興建，期望在4個月內建成，之後可提供容納逾800張病床的負氣壓病房，和相關醫療設施。

【11:00】據悉，今日新增的6宗新型肺炎個案當中，有1宗本地個案感染源頭未明，衞生防護中心將於下午疫情記者會交代詳情。

昨日總覽：

復課｜城大下周一起恢復面授 郭位寄語學生懷抱理想、獨立思考

新冠肺炎｜增1宗輸入個案 屬貨機機師 11日後再現零本地感染

香港航空推機組人員減薪30%兼職計劃 拒參加會面臨「永久措施」

全民檢測｜華昇今拆走氣膜實驗室 設備搬到倉庫 與中央結算開支

▼迪士尼二期土地認購權不獲延長 9月25日重開▼