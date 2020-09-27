新冠肺炎｜疫情漸卻西貢周日人流回升　餐廳：生意未大改善

第三波新冠肺炎疫情有回落勢，周末的街頭再現人潮。記者今日（27日）到西貢視察，人流雖然回升，但未算特別多人。 有家長趁疫情回落，帶同小朋友到離島遊玩，亦有市民到滘西洲公眾高爾夫球場打高爾夫球。 食肆方面，雖然近碼頭一帶的餐廳生意有回升，但離碼頭較遠的餐廳負責人說，生意仍未有太大改善。

第三波新冠肺炎疫情近日開始回落，過去連續七日維持個位數字確診個案。記者今日（27日）到西貢碼頭視察人流，發現周未人流雖然回升，但並未回復去年正常周未的水平。

在家工作多月 與朋友相約打高爾夫球

居港外籍市民Josh趁疫情回落，與朋友到坐船賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場打高爾夫球。他認為香港對於疫情的控制，對比美國或故鄉南非都做得很較好，特別因為香港的高人口密度，而市民的衛生意識亦很高，每個人都做好自己本分。

Josh又指，自己過去數個月一直在家工作，除了外出買食物外未有離開過屋企。因應過去一星期疫情回落，Josh今日約朋友到滘西洲打哥爾夫球，其後再到西貢食飯。他指雖然疫情回落，但仍不敢掉意輕心，依然會戴好口罩和勤洗手。

居港外藉市民Josh 認為香港對於疫情的控制對比美國或他故鄉南非都做得很好。（盧翊銘攝）

放心少少 可以帶小朋友外出

眼見疫情回落，梁小姐與朋友亦帶同小朋友到橋咀島遊玩。她指過去半年因疫情關係，未曾帶小朋友到離島遊玩，而疫情近日回落至個位數水平，便「放心小小」帶同小朋友外出。梁小姐強調，並不會因此而完全鬆懈，會保持戴口罩和用酒精搓手液的集慣。而小朋友對於終於可以外出都表示「好開心」，梁小姐指小朋友已開學，「知道唔好四圍摸」。

較遠離碼頭的「金輝海鮮」，餐廳負責人李太指生意最近雖有好轉，但幅度都是極少。（盧翊銘攝）

疫情下生意難做

碼頭人流上升，亦帶動了鄰近食肆的生意。較遠離碼頭的「金輝海鮮」，餐廳負責人李太指生意最近雖有好轉，但幅度都是極少，記者現場觀察亦只有兩三枱客人。李太指，之前第一波疫情西貢人流都未有下降，餐廳都依然能唯持生意，但第三波疫情卻令人流大大減少，加上限聚令和禁堂食，曾試過「一日只有四十蚊生意」，她形容「生意難做」，即使疫情回落生意亦未有效改善，而晚市的生意則甚至更加差。