新冠肺炎｜臨時醫院前期工作已開展　黃偉綸：望4個月內建成

新冠肺炎疫情持續，政府早前宣布於亞洲國際博覽館旁興建臨時醫院，應對疫情變化。發展局局長黃偉綸今日（27日）於網誌表示，臨時醫院已開展前期工作，醫院會採用「組裝合成」（MiC）建築技術興建，期望在4個月內建成，之後可提供容納逾800張病床的負氣壓病房，和相關醫療設施。

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黃偉綸今日以「增建社區治療設施及臨時醫院項目」為題發表網誌。他表示，為了令香港有能力應付突如其來的疫情，需要加強社區治療設施和建造臨時醫院。他續指，亞博館旁的臨時醫院會採用「組裝合成」（MiC）建築技術興建，期望在4個月內建成，建造工程團隊已於9月19日開展工作，形容進度相當順利。

黃偉綸指，臨時醫院項目的承建商正與建築署、醫管局和其他政府部門溝通，及改善設計圖紙，確保組件設計符合香港法例要求、消防安全標準等，內地廠房亦會陸續開始生產模組的程序。他表示，項目落成後，可提供容納超過800張病床的負氣壓病房和相關醫療設施。

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除了臨時醫院，黃偉綸表示，會在亞博館增建治療設施。他稱，亞博館1及2號展館內，有約900張病床；進一步擴展的社區治療設施將設於8至11號館，合共提供接近1,000張病床。

黃偉綸指，亞博館本身不能24小時提供冷氣，但為滿足新增治療設施的需要，決定加裝8台獨立風冷式製冷機組，每個展館兩台，分別為200噸和100噸，並加上足夠的空氣過濾器。另外，他指病房出入口加設了雙重門，製造緩衝間，以穩定房內的負氣壓；同時會在房內擺放「流動組合式—高效能空氣微粒子過濾器」，將病房內的空氣過濾後才排出室外。

黃偉綸續指，亞博館內會設置共40個負氣壓間隔，每個最多放置4張病床，即可提供160張負氣壓病床，現時全部負壓病房已完成組裝。他又表示，感謝中央政府、廣東省政府、深圳巿政府，相信在同心協力下，「香港一定可以打贏這場抗疫戰」。