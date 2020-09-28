新冠肺炎｜逾350間酒吧簽署抗疫承諾約章　促放寬限制人數及時間

新冠肺炎疫情稍緩和，政府日前容許酒吧重開，但不得多於兩人同坐一檯。酒吧在疫情期間被停業101日，香港持牌酒吧會所聯會呼籲業界簽署《全港酒吧抗疫承諾約章》，承諾盡最大努力提高防疫消毒指標 ，提供潔淨無菌的酒吧。

▼9月25日起重開處所及放寬措施▼

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香港持牌酒吧會所聯會呼籲業界簽署《全港酒吧抗疫承諾約章》，目前有逾350間酒吧參與。（盧翊銘攝）

《全港酒吧抗疫承諾約章》共有11項指引，包括呼籲每位進場人士需要填寫健康申報表、建議顧客盡量使用電子收費避免現金交易、加設空氣消毒裝置，減低酒吧內感染及傳播風險等。截至今日下午4時，共有358間酒吧簽署。

會長梁立仁表示，成立聯會原意是希望真正代表業界發聲，強調不會用威嚇手段逼政府放寬。（盧翊銘攝）

香港持牌酒吧會所聯會，獲微生物學及環境生態學學者Sanjay Nagarkar指導提升抗疫防毒規格，協助制定《約章》。他表示，酒吧可做好室內空氣流通、徹底清潔玻璃器皿、檯面每小時清潔一次、酒吧每日徹底清潔兩次、加強人群管理等，在各方配合下才能建立無毒空間。此外，有科技及生物公司為簽署《約章》酒吧，送出防疫儀器及提供技術指導支援，涉及共1000部。

該會會長梁立仁表示，會配合政府抗疫措施，但目前限制每枱最多2人、營業至午夜12時的安排，基本上做不到生意。他說，稍後會公布簽署《約章》酒吧名單，並提供貼紙，貼於當眼處供辨認，希望有超過700間酒吧參與。他強調「《約章》原意不是規定酒吧要做什麼，希望透過共同指引及理念，令人安心」。若市民他日發現有酒吧不遵守，他說可呼籲別人不去光顧，由市民監察效果或更好。

梁立仁說，成立聯會原意是希望真正代表業界發聲，會接受不同意見，但強調不會用威嚇手段逼政府放寬。

該會創會幹事趙啟榮補充指，對政府今次安排感失望，令業界營商環境收窄，但部分市民轉至無牌酒吧、派對房間、酒店等飲酒，成灰色地帶不受監管，促請政府盡快放寬對酒吧限制，讓市民重返有防疫措施的酒吧更相對安全。

香港調酒師工會主席侯翠珊表示，即使政府有保就業計劃，但酒吧業內員工仍面對開工不足問題，縮短營業時間亦令薪金減少，背後的供應商、銷售員、運輸工人等亦隨之受影響。

聯會強烈要求放寬業界處所正常營業時間及酒吧限制人數，令限聚人數與餐飲處所規定一樣。