新冠肺炎｜許樹昌：社區仍有隱形患者　不宜放寬限聚令、食肆人數

新冠肺炎疫情近日放緩，不過昨日（27日）新增一宗源頭不明的本地個案。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（28日）於港台節目表示，新增源頭不明個案反映社區仍有隱形患者，呼籲市民如有輕微病徵，應盡快求醫，或到醫管局的指定門診留下深喉唾液樣本，接受檢測。他又稱，由於再有源頭不明個案，個人認為暫時未太適合放寬4人限聚令及食肆人數，不過政府可考慮局部恢復宗教活動，為場地設人數上限。

▼9月25日起重開處所及放寬措施▼

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昨日新增的源頭不明個案，為一名22歲男地盤工，工作地點為啟德沐泰街一個地盤，9名曾一同休息及用膳的同事需檢疫，當中兩人身體不適。許樹昌今早於港台節目《千禧年代》表示，個案反映社區仍有隱形患者，「唔係咁好嘅消息」。他續稱，雖然是次個案與葵涌貨櫃碼頭群組有相似之處，同樣涉及休息室接觸，不過是次規模較細，相信不會有大爆發。

許樹昌表示，由於社區仍有隱形個案，暫時不適合再放寬食肆人數及4人限聚令，不過認為政府可考慮局部放寬恢復宗教活動，加設人數限制，而且必須戴口罩。他又稱，隱形患者病徵可能輕微，呼籲市民如有病徵，應盡早求醫，或到醫管局的指定門診留下深喉唾液樣本。

9月即將過去，氣溫將會漸漸下降，對於新冠肺炎疫情對季節性流感的影響，許樹昌表示，年初的冬季流感高峰期，由過往平均10至17個星期，減至5個星期，而且今年亦未見爆發夏季流感。他表示，如市民保持個人衛生，佩戴口罩和勤洗手，相信冬季流感的爆發機會微，但仍鼓勵高危人士接種季節性流感疫苗。