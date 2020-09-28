「本草」牌一款單味中藥顆粒總細菌數超標469倍　批發商自願回收

衞生署今日（28日）公布，持牌中藥材批發商英樺藥業公司自願從市場收回「本草」牌澤瀉（批號：202005011）及桂枝（批號：20200510）的單味中藥顆粒，因其樣本總細菌數，超出香港中醫藥管理委員會中藥組制定的微生物限度標準，分別超標469倍及0.3倍。

衞生署同意英樺藥業公司自願從市場收回【本草】澤瀉（批號：202005011）及【本草】桂枝（批號：20200510）的單味中藥顆粒。（政府新聞處圖片）

產品只供應予本地中醫師

署方透過市場監測抽樣上述單味中藥顆粒樣本進行化驗。衞生署公共衞生化驗服務處今日化驗結果顯示，「本草」澤瀉及桂枝的樣本總細菌數分別達每克470,000個及1,300個，約為管委會制定上限的470倍及1.3倍，即分別超標469倍及0.3倍。



初步調查顯示，受影響批號單味中藥顆粒於內地製造，由英樺進口，只供應予本地中醫師，署方已指令英樺聯絡有關中醫師採取跟進行動，並正通知內地相關監管機構，英樺已設立熱線（2518 8220）解答相關查詢。

署方表示，會密切監察相關收回情況，並已檢取該批發商其他批號的單味中藥顆粒樣本作進一步化驗，至今沒接獲與該兩款產品有關的不良反應報告，調查仍在進行中。



​根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第52條，任何人售賣藥物而其性質、物質或品質與購買人所要求的藥物所具有者不符，最高罰則為罰款10,000元和監禁三個月。待調查完成後，衞生署會就檢控事宜徵詢律政司的意見，亦會將個案轉介管委會以考慮採取紀律行動。