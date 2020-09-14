兩款台灣杏輝暗瘡膏及炎症藥物未符規格　批發商回收產品

衞生署今日（14日）同意持牌藥物批發商新圖醫藥有限公司採取預防措施，從市面回收杏輝一款「若蘭仙施」暗瘡膏（香港註冊編號：HK-48233），以及杏輝「來縮酵素」炎症藥（香港註冊編號：HK-48153），因相關產品穩定性有問題。

衞生署回收杏輝若蘭仙施10公絲/公克（香港註冊編號：HK-48233）。（政府新聞處圖片）

衞生署接獲批發商新圖通知，指該兩款產品因有效成份，在長期穩定測試中不符合產品規格，正從台灣市場回收。雖然產品並不會對健康構成威脅，但有關問題可能影響產品效能。作為預防措施，批發商會從香港市場，回收該兩款產品。

涉事「杏輝若蘭仙施10公絲/公克」含克林霉素，是用於治療暗瘡的外用處方藥物。同樣須回收的「杏輝來縮酵素錠90公絲」則含有溶菌酶，是用於輔助治療某類炎症情況的非處方藥物。根據批發商新圖資料，受影響產品曾供應予本地私家醫生及藥房。新圖已設立熱線電話（2546 5699）接受查詢。

衞生署發言人指，該署至今未接獲涉有關產品的不良反應報告，並會密切監察回收行動。發言人又補充，正使用上述產品病人，應盡快向醫護人員諮詢意見，作適當安排。