新學年2500元學生津貼　學校明起可領表　11月6日前需呈交教育局

政府於2019/20學年為中學日校、小學和幼稚園學生提供一次性學生津貼，由本學年起，2,500元的學生津貼將恆常化。教育局今日（29日）公布在2020/21學年為日校學生提供學生津貼的安排，學校可由明日（9月30日）起到所屬區域教育服務處領取申請表格。 家長需填妥申請表格交回學生就讀學校，各學校需於11月6日或以前將已填妥的表格交回教育局跟進。

2,500元的學生津貼將恆常化。教育局公布在2020/21學年為日校學生提供學生津貼的安排，學校可由9月30日起到所屬區域教育服務處領取申請表格。（高仲明攝）

2,500元學生津貼不設資產審查，所有在申請日在香港就讀於提供本地或非本地課程的中學日校、小學和特殊學校（包括公營學校、直資學校、英基學校及私立學校）及幼稚園（不論是否參加幼稚園教育計劃）的學生，皆可獲得有關津貼，但夜校學生、自修生、持學生簽證來港就學及持有入境事務處發出擔保書（行街紙）的學生則不屬資助範圍。

發言人續說，考慮到部分學生理應符合上述條件，但因特殊情況而入讀其他課程。就此，以下學生亦符合資格獲得這項津貼：在有關學年的9月1日年滿2歲8個月，並因有特殊需要而入讀由社會福利署資助的特殊幼兒中心的兒童；就讀由教育局資助的全日制啟動課程的新來港兒童；就讀職業訓練局為中三離校生而設的全日制課程的學生。當局會於今日向有關機構及院校發信，通知有關詳情。

發言人表示，學校可由明日（30日）起到所屬區域教育服務處領取申請表格，而特殊幼兒中心及職業訓練局則可到教育局特別職務辦事處領取申請表格。家長應盡早填妥申請表格，交回學生就讀學校。各學校需於11月6日或以前將已填妥的表格交回教育局跟進。有關學生津貼詳情，可瀏覽教育局網頁。