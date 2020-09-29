外傭最低工資十年來首「凍薪」　政府公布維持每月$4630

​政府今日（29日）宣布，本港外籍家庭傭工的「規定最低工資」將維持每月4,630元，而膳食津貼則維持在每月不少於1,121元。發言人指，檢討時考慮各種因素後，決定最低工資水平將維持不變，翻查資料，對上一次凍薪已是2010年。 有外傭團體對決定感到失望，批評政府機制欠透明，外傭在疫情下工作量大增，未有合理回報；有僱主團體則認為，在經濟環境不景的情況下，應調低5至10%，但凍結水平亦算合理。

​政府今日（29日）宣布，本港外籍家庭傭工的「規定最低工資」將維持每月4,630元。（資料圖片）

政府發言人表示，會定期檢討外傭的「規定最低工資」及膳食津貼水平。而在今年的檢討中，按既定機制，仔細考慮了過去一年的整體經濟、勞工市場情況，及短期經濟前景，包括新冠肺炎帶來的影響、僱主負擔能力和外傭生計等因素。



發言人補充指，按聘用外傭的「標準僱傭合約」，僱主須為外傭提供免費膳食，現時絕大部分僱主均為外傭提供免費膳食，但僱主亦可選擇以膳食津貼代替。



發言人又強調，「規定最低工資」及膳食津貼旨在保障外傭免受剝削，以及保障本地工人免與低薪外地工人競爭，僱主可因應個別情況，選擇給予更高的工資及膳食津貼。

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕對決定感到失望。（資料圖片）

翻查資料，對上一次凍薪已是2010年，當時最低工資推持於每月3,580元的水平，膳食津貼則增加10元，由740元增至750元。



外傭團體：疫下工作量大增 對決定感失望



外勞事工中心社區關係主任唐曉昕表示，對決定感到失望，雖現時經濟環境不景，部分僱主或面對失業、收入減少，但外傭在疫症下清潔工作量大增，不時亦要配合防疫工作，減少外出，「工作量多咗，放假少咗」，疫情間在家庭中擔任「重要的角色」，惟政府未有提供額外支援。她批評政府檢討機制並不透明，質疑最終以何因素決定凍薪。團體提倡「生活工資水平」，認為最低工資應上調至5,894元、膳食津貼2,600元。

僱主團體：有一半會員要求下調20%



香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，早前曾了解會員意願，有一半會員期望可調低薪金兩成，大部分人期望至少減5至10%，最終經平衡後，去信勞工處，提出減薪5至10%的建議。她認為，凍結最低工資水平是「最基本」，因為疫情下，僱主經濟負擔大增，亦花了不少錢添置防疫物資，相信僱主對決定會感到「安慰」。不過，她認為經濟前境不明朗，政府有必要審視情況，來年或需調低最低工資水平。

容馬珊兒。（港台圖片）

中介：決定合理



香港僱傭代理協會主席張結民認為，按現時經濟環境而言，公務員亦需凍薪，認為決定合理，相信僱主亦會表示歡迎。他亦認為，因印尼政府明年起將推行新措施，屆時印傭出國護照、「良民證」等費用將由僱主負擔，僱主需多付4,000元聘請費，「變相已經加咗人工」，菲律賓亦擬訓練費轉嫁僱主，故認為最低工資不應上調。