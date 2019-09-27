外傭最低工資明起加110元　每月4630元　僱主協會：政府討好工會

勞工處今日（27日）公布，本港外籍家庭傭工的「規定最低工資」將調高2.4%，由現時每月4,520元增加至4,630元，增加110元；膳食津貼將由現時每月不少於1,075元增加46元至不少於1,121元，增幅為4.3%。 新的薪津水平將適用於明日（28日）起簽訂的所有外傭合約。

容馬珊兒認為，政府若容許月入萬六元的家庭請外傭，不應增添其經濟壓力。（資料圖片）

政府宣布本港外傭的「規定最低工資」將調高百分之二點四，由現時每月4,520元增加至4,630元。現時「標準僱傭合約」中規定僱主須為外傭提供免費膳食，但僱主亦可選擇以膳食津貼代替。該膳食津貼將由現時每月不少於1,075元，增加46元至不少於1,121元，增幅為百分之四點三。新的「規定最低工資」及膳食津貼水平將適用於明日起簽訂的所有外傭合約。

政府：已仔細考慮過去一年整體市場情況

政府發言人稱，會定期檢討外傭的最低工資，今年按既定機制，仔細考慮了過去一年的整體經濟和勞工市場情況，包括相關工資和物價變動等經濟指標，亦考慮了本港的短期經濟前景，在顧及僱主的負擔能力和外傭的利益等前提下，決定作出上述調整。港府同時決定提高膳食津貼。

在今日或之前按現時每月4,520元的「規定最低工資」和每月不少於1,075元的膳食津貼簽署的外傭合約，仍可於10月25日（星期五）或之前送抵入境處處理。這項安排可讓僱主有充足時間，將已簽訂的合約送交入境處完成有關申請程序。

僱主協會：增加低收入家庭經濟壓力

香港家庭傭工僱主協會會長容馬珊兒形容，政府今次的做法似討好外傭工會，「每年加啲等工會開心」，雖然今次最低工資只加110元，但她認為會令外傭對加薪有更高期望，而且現時政府容許月入1.5萬至1.6萬元的家庭聘請外傭，在目前經濟下行、有人失業的大環境下，調高最低工資變相令一些相對低收入的僱主增添經濟壓力。

她又說，最低工資一般只適用於新來港外傭，若有能力的家庭定會願意以更高薪金留住有能力的外傭。

容馬珊兒續指，外傭在港工作應與僱主形同一家人般一起用膳，她亦一直提倡應凍結膳食津貼，但勞工處未有鼓勵雙方融洽相處，反而上調膳食津貼。她稱，由於外傭與僱主的膳食難以分割，不時聽聞有外傭索取膳食津貼的同時亦會進食屋內其他食物，津貼變相增加雙方的爭拗，不利勞資關係。