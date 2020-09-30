尼泊爾男酒醉下殺父　官指屬悲劇惟被告對社會構成危險　判囚終身

尼泊爾裔男子兩年前疑向父親索錢不遂，二人因此發生爭執，期間男子用菜刀斬傷父親。父親被送院搶救，最終返魂乏術。尼籍男昨被陪審團裁定謀殺罪成，高等法院法官今(30日)判刑時指，本案是一宗悲劇，尼籍男和父親原本愛護對方，惟他在醉酒下奪去父親的性命。法官認為尼籍男對社會構成危險，遂依例判處他終身監禁。

被告LIMBU Machindra(34歲)，被裁定於2018年4月8日在香港謀殺LIMBU Prem Raj(49歲)。被告和父親同為地盤工人，而被告在案發時因受傷，而未有工作。

兩父子原愛護對方沒有積怨

法官判刑時指，被告在案中聲稱只用菜刀輕力打父親，但其說法與驗屍報告等不符。法官又指，本案是一宗悲劇，被告和父親原本愛護對方，沒有積怨。被告在案中未有預謀，在醉酒下犯案，惟法官指被告在案發時未醉至不知所做何事，而事件亦奪去父親的性命。法官最終依例，判處被告終身監禁。

索錢不遂憤怒起爭執

案情指，被告、父親和他們的朋友於案發日中午，到父親的旺角廣東道住所吃午飯，當時被告和父親都滿身酒氣。期間，被告向父親索錢，對方因此感憤怒，兩人因此起爭執。

一同午膳的同鄉夫婦因此離開，並到樓下地舖求助，之後見到被告離開單位。事件最終報警，而消防員破門入屋時，發現父親躺在地上。父親被送院搶救，翌日凌晨宣告不治。法醫指，死者的頭部和大腿有多處刀傷。而被告得知父親被送院，到醫院探望時被捕。

案件編號：HCCC167/2019