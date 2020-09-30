健康碼｜徐德義稱第三波疫情已回落　兩地政府再商討健康碼

本港第三波疫情稍有緩和，當局今日（30日）公布新增8宗個案，當中7宗是輸入個案，另有一宗是本地無源頭的感染個案。 食物及衞生局副局長徐德義指出，第三波疫情已開始回落，情況相對穩定，故兩地政府已開始商量健康碼，未來會密切跟進。他又指，健康碼的電子平台現時幾乎已準備就緒，但強調所有有關通關的問題，都需要深思熟慮，並要考慮各樣因素。

食物及衞生局副局長徐德義（中）指出，第三波疫情已開始回落，情況相對穩定，故兩方政府已開始商量健康碼。（余俊亮攝）

食物及衞生局副局長徐德義指出，世界各地的疫情仍然嚴峻，而本港的個案開始回落，強調商討互相通關時，需要建基於一定的基礎，例如雙方疫情相等受控、防疫措施亦要相若。



所有通關的問題，需要深思熟慮

徐德義說，本港第二波疫情完結後，兩地曾有進展，打算利用健康碼及電子平台，記錄陰性病毒檢測結果及基本資料，以用作通關。不過，本港後來爆發第三波疫情，故有關討論暫時擱置。他說，現時第三波疫情已開始回落，情況相對穩定，故兩地政府已開始商量健康碼，未來會密切跟進。

他續指，電子平台只是硬件或軟件問題，現時幾乎已準備就緒。不過，他說所有通關的問題，都需要深思熟慮，並要考慮各樣因素，例如個案數字、疫情演變、突發性的社區群組等。

內地民眾在疫情下，需要安裝健康碼應用程式，監測追蹤行蹤，但有私隱和監控的質疑。（中新社）

正探討豁免檢疫安排

此外，特首林鄭月娥昨日表示，正研究容許居於內地及澳門的港人，抵港時豁免14天檢疫，但須持有陰性病毒檢測證明。徐德義指出，實施有關措施時，將涉及不少細節，例如處理程序、人流控制等，政府將會適時公布。

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長假期在即 籲勿鬆懈

徐又指，現時本港疫情仍未完全受控，無源頭的本地個案顯示社區仍有隱形傳播鏈。他說，明天是國慶及中秋節長假期的開始，呼籲市民在恢復社交及經濟活動的同時，要保持個人及環境衛生、不應鬆懈，並要保持社交距離，盡量縮短在環境擠逼、不太通風的地方的逗留時間。同時，亦要佩戴口罩及勤洗手，又重申記錄個人日程可有助追蹤工作。



至於政府昨日修改法例，市民在食肆超過4人一枱可能違反599G限聚令遭票控，是否很容易誤墮法網，徐德義稱此修例的指示都是7天周期，細節按條例盡快執行。他又指，過往假期眼見餐飲處所使用情況不太理想，交叉感染風險增加，故希望補漏洞，「視乎每個場情點樣發生，首先需經過勸喻，然後執法，每個情況經實際情況執行，市民不用擔心要負全部責任。