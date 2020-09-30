新冠肺炎｜今增8宗確診　元朗護老院71歲婦感染源不明　已有抗體

相隔多日再次出現不明源頭的本地個案截。衞生防護中心公布，截至今日（30日）凌晨，本港在過去24小時新增8宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，當中包括7宗輸入個案，而唯一的本地確診個案是元朗護老院71歲婆婆，感染源頭不明，該院逾60名院友、19名工作人員需隔離檢疫。衞生署衞生防護中心將到護老院所處的鳳翔大廈及婆婆於9月21日前居住的觀塘翠屏邨翠楣樓，派發樣本瓶檢測。

元朗護老院一名71歲婆婆確診，該院逾60名院友、19名工作人員需隔離檢疫。（資料圖片）

該名71歲婆婆的感染源頭不明，於9月21日起才入住元朗護老院，先前居住於觀塘翠屏邨翠楣樓，有1名同住家人，需接受檢疫。當局指該名婆婆有認知障礙，她於9月28日起因其他原因入住醫院，當時沒有病徵。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，婆婆的新冠病毒量低，有可能是在社區受感染，她入院已驗出抗體陽性，而抗體一般需10天才產生。惟她也可能在院舍感染，婆婆在護老院居住期間沒有外出，但她「行得走得」，曾於院舍內周圍行走。該院逾60名院友、19名工作人員需隔離檢疫，今日凌晨已撤離院舍。衞生防護中心將向護老院所處的鳳翔大廈及翠楣樓居民派發樣本瓶檢測。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左一）估計，婆婆有可能是在社區受感染。（余俊亮攝）

另外，本港今日新增7宗輸入個案，包括一名從俄羅斯抵港的43歲男患者（編號5081）；從英國抵港的一名28歲女患者（編號5082）、66歲男患者（編號5087）及64歲女患者（編號5088）；從菲律賓抵港的39歲女患者（編號5084）及51歲女患者（編號5085）；從印度抵港的10歲女患者（編號5086）。

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