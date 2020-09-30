學生涉天橋擲磚　辯方指有片證警員說髒話　警稱有人在說：你有無

一名男學生涉嫌在去年國慶參與示威，並被指在荃新天地外與另外2人在天橋擲磚及推水馬，被控非法集結罪，他否認控罪今（30）受審。到場執勤的警長稱他目擊過程，於是上橋截停及拘捕被告；辯方播放警方追捕的片段，指被告遭制服後跪在地上，並有警員罵道：「有手套，你老母。」警長反覆看片後稱他認為該人在說：「手套，你有無。」又指被告可能以為警員要上手銬而自行跪地。

被告趙嘉進（19歲），學生，被控於去年10月1日，在荃灣荃新天地外行人天橋參與非法集結。

警署警長劉世明供稱，事發當日他接報到荃灣大河道與沙咀道交界執勤，期間他看到有3名男子在涉案天橋上擲磚及推水馬，警方後來登上天橋進行掃蕩，並看到白衣男跑向荃新天地，在商場前脫下眼罩、帽及豬嘴，後來白衣男被截查及被拘捕，該白衣男正是本案的被告。

警長劉世明看片後稱未有聽到有人說「你老母」，只聽到有人說「你有無」。(李慧娜攝)

指被告自行在警前跪地

辯方盤問時向劉播放警方追捕被告時的片段，片段顯示被告遭制服後，被數名警員帶到天橋一處，辯方指當時有警員罵道：「有手套，你老母。」惟劉重複看片數次後，認為警員在說：「手套，你有無。」對於為何被告被警員包圍後要跪在地上，劉表示當時沒人命令他跪地，但認為被告可能以為警員要替他上手銬，於是自行跪地。劉看片後承認，當時橋上不只被告一人穿白色上衣。

辯方續指，被告遭警方截停後曾解釋說：「我住樓上，落嚟睇野。」他沒擲磚或推水馬，認為劉認錯人，劉不同意說法。

裁判官裁定表證成立後，被告選擇不自辯，也不傳召證人，案件將於10月27日裁決。

案件編號：WKCC2162/2020