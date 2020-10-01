理大突辦升旗禮儀式　禁傳媒、訪客入內　學生會批表忠、粉飾太平

今日是《港區國安法》及《國歌法》實施後首個國慶日，有別於以往，理工大學今年突然安排校內舉行升旗儀式，但只限獲邀請師生出席，今早有多間傳媒到場採訪，亦被校方阻止。理大學生會外務副會長鄭其浩指，自昨日傍晚起至中午，校方已暫停訪客登記系統，禁止訪客及傳媒今早進入校園，連校園媒體亦不能入內採訪，批評校方干預採訪自由，質疑升旗禮是「表忠」，「粉飾太平」。

理大今日於校園舉行升旗儀式，慶祝中華人民共和國成立71周年。（校方提供）

昨晚起至中午 突禁訪客系統 傳媒、校媒不獲入內採訪

理大升旗禮今早十時於李家誠樓對出平台舉行，歷時大約10分鐘，校董會主席林大輝、校長滕錦光均有出席。校方周一向部分教職員及師生發電郵邀請出席儀式，並要求參加者穿著「正式服裝」。

學生會昨日已發聲明，表態拒絕參與升旗禮，同時呼籲學生穿著黑衣出席。在外圍監察的理大學生會外務副會長鄭其浩指，有約200人出席典禮，外圍則有約20個學生，部分人響應穿著黑衣。鄭其浩表示，自昨日傍晚起至中午，校方已暫停訪客登記系統，禁止訪客及傳媒今早進入校園，連校園媒體亦不能入內採訪；平台對出範圍亦拉起黃色鎖線，限制出入，周邊保安人手明顯加強。

鄭批評校方設多重出入限制做法擾民，禁止所有傳媒採訪，更是干預新聞採訪自由，反問儀式如何達到「普天同慶」的效果。他認為，理大經歷去年「圍城」事件後，今年突然安排升旗禮是要「表忠」，「粉飾太平」，故呼籲出席學生身穿黑衣，毋忘今日是「國殤日」。

校長滕錦光：理大目標培養具家國情懷、國際視野學生

理大下午向傳媒發稿指，今日於校園舉行升旗儀式，慶祝中華人民共和國成立71周年。理大校董會主席林大輝、校長滕錦光及大學顧問委員會主席顏吳餘英，聯同理大校董會成員、大學顧問委員會委員、大學管理層、教職員及學生等數百位出席儀式，「一同祝願國家富強昌盛，香港繁榮穩定。」

林大輝表示，國家發展一日千里，為香港帶來許多機遇，理大作為高等教育界一員，應當竭盡所能，以己所長貢獻國家，並為理大的長遠發展而努力。

校長滕錦光則指，理大和香港各界一樣，在國家的發展過程中，既是「貢獻者」，也是「受惠者」，並指「理大的目標是培養出既有家國情懷、又有國際視野，並具有強烈社會責任感的優秀專業人才和社會領袖。」