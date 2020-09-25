粉嶺藏槍案｜理大生暫控三罪明提堂　熱愛Ｗargame與母關係好

粉嶺母子涉嫌網上出售胡椒球槍案，被捕的23歲姓呂兒子為理工大學一年級學生，今晚被暫控一項「無牌管有槍械」罪、一項「未經許可入口戰略物資」罪及一項「藏有攻擊性武器」罪，明日（26日）在屯門裁判法院提堂。他亦涉嫌「煽動分裂國家」罪被捕。 據呂的facebook可見，他中學時就讀馬鞍山德信中學，更是學生會成員。中學時他熱愛玩Wargame，不時在fb上傳照片。三年前，他曾在網上經營及售賣紳士服裝，自己擔當模特兒。由他的社交照片可見，他與母親及家人關係良好，不時有家庭活動例如聚餐。

警方昨日（24日）突擊搜查欣盛苑一單位，檢獲1支胡椒球槍、1支伸縮棍、2把軍刀、3支氣槍、1件避彈衣及15個防毒面具。單位內一名23歲姓呂男子及一名49歲姓蔡女子被捕，兩人為母子關係。49歲女子則已獲准保釋候查，須於11月下旬向警方報到。

至今日（25日），案件交由警方國家安全處接手，呂另涉嫌「煽動分裂國家」罪被捕。國安處高級警司李桂華交代案情進展表示，被捕人透過外國購物平台入口有關武器，再集運到港，並拍照到社交平台發售。警方亦於該社交平台亦發現大量文宣，文宣以不同形式及字眼，宣揚港獨及散播仇恨，內容以「香港獨立」、「抗共」、「勇武」為主，亦可能干犯國家安全法罪行。