中秋國慶首日旺角朗豪坊氣氛冷清　市民不願消費：行一陣就返屋企

本港新冠肺炎疫情持續，今日（1日）為國慶節及中秋節四連假首日，以往不少市民選擇於連假到外地旅遊，然而疫情下各地實施封關，市民被迫留在本地消費及玩樂。 然而旺角商場的人流不多，有店員指開店數小時「一張單都冇」，但預期晚上的人流會增加，亦有店員認為「可能個個返晒屋企食飯啩。」而有市民表示，憂慮安全而提早回家，亦有市民指限聚令下4人一枱，故選擇回家吃飯。

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國慶節及中秋節假期首日，旺角下午3時街上的人流與周日相約，但朗豪坊商場內的人流顯著較少，不少商店均推出優惠，如手袋一個99元，男裝上衣一件99元等。

其中，飾品店店員陳小姐表示，相比去年國慶節已有改善，因當時社會運動下商場經常「落閘」，無法如常做生意。她坦言，即使最近疫情有所緩和，生意額仍沒有改善，認為市民寧願到食肆，亦不願購物消費。「因為呢個環境真係冇辦法，始終零售唔係必需品。」

她續指，今日開店數小時「一張單都冇」，預期晚上的人流會增加，但對生意額影響不大。她解釋，朗豪坊過往以遊客購物為主，「而家得返班𡃁妹行，未必有能力去買嘢。」她又指，昨日被調往尖沙咀的分店工作，觀察到年紀較大的市民更樂意消費。

國慶節及中秋節假期首日，信和中心商場今日下午人流亦不多。（歐陽德浩攝）

奢侈品不依賴內地遊客 生意不受影響

而區內的信和中心商場今日下午人流亦不多，耳機店店員林小姐表示最近幾天的人流，反而比往日更稀少，「琴晚都係好靜，可能個個返晒屋企食飯啩。」但她指，近年來遊客已較少來港購買奢侈品，對國慶假期生意的影響不大，僅下跌約一成。

她解釋，其實內地的奢侈品價格與香港差距不大，衡量到維修保養下，遊客寧願在內地購買，「好似iPhone咁，爭幾百蚊不如喺大陸買啦，廢事有問題拎嚟拎去。」她又指，近年網購興起及淘寶並無打搫生意，「始終一萬幾千買條線都要試下貨嘅。」

陳先生直言，接下來的假期不會特意消費及慶祝。（歐陽德浩攝）

市民憂安全提早回家

一家四口於朗豪坊購物的陳先生表示，今日的支出已比預期多，為仔女購買LEGO玩具及打邊爐，共花費1千多元。雖然當時為下午約4時，但他坦言已準備離開旺角，到岳母家中吃團圓飯，「唔敢周圍走喇，唔知會唔會亂，帶住佢哋無謂博。」問到未來幾日假期會否到離島遊玩，他指疫情下郊外人來人往，最多帶仔女到樓下公園遊玩。

市民：買串魚蛋都唔敢喺街食

而正等待女朋友的陳先生直言，接下來的假期不會特意消費及慶祝，「冇乜特別，同平時一樣冇咩值得慶祝，行一陣就返屋企。」他解釋，食肆一枱最多坐4人，難以約朋友或家人出外吃食；而疫情下戴著口罩亦減少了玩樂的心情，「以前可以買啲嘢喺街食，而家買串魚蛋，你都唔敢喺街食啦。」