逾200人迫入長洲度中秋　東堤房價趁旺加價3倍　市民：好想去泰國

四日國慶及中秋節長假期今日(1日）開始，以往不少港人會選擇於連假到外地旅遊，但新冠肺炎肆虐，各地實施防疫禁令，今年有不一樣的假日。早上11時，中環往長洲碼頭早已人頭湧湧，當中不少為一家大細及來港工作的外傭，船公司即時於同時間加開船隻疏導人流。有到來遊玩的市民笑言，「正常來講呢個時間我想飛去泰國啦，去長洲都係諗住吸新鮮空氣，點知咁人多空氣唔夠清新啦！」 另外，長洲東堤一帶二人房價錢以往大約為200多元，今日漲價至約1000元，升幅三倍，有好奇問價的市民坦言被嚇倒，指會不作考慮，回家休息。

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今日為中秋及國慶假期首日，世界各國各地的入境限制下，機場迫爆的情景不在，抗疫下，仍不損市民到處遊玩的心情，中環碼頭往長洲方向，一早有約200多人排隊乘船到長洲度假耍樂，當中不少為一家大細及來港工作內容，亦有不少年輕人趁假期結伴同遊。限聚令之下，群體不能超過四人同行，但現場所見，大部份結伴者均超過四人同行，但當中各人已經戴上口罩，以防互相感染。由於碼頭的輪候人士眾多，原定的行船已經裝滿，船公司早已安排一班較原定遲5分鐘的客船接載市民，秩序大致良好。

梁小姐（右一）表示子女抗疫期間困實太久，長假期要跟他們到處遊玩「放電」。（梁煥敏攝）

其中一行約10人的三個家庭於一個多月前已預訂一晚的度假房，其中梁小姐表示，小朋友們留在家中太久，看到他們感到非常苦悶下，於假期帶她們到離島，希望可以盡興，甫到碼頭才發現同一想法的人那麼多，「日日困係屋企真係好悶，亦都冇可能成日困住。」她又繼續說，以往假期亦會帶小朋友到外地旅遊，疫情下不能成行，因此願意花上約2000元租渡假房「感受假期」，「一個幾月前去訂，都覺得好多人訂咗，已經嫌貴，應該貴咗一倍。」但因為價錢可以接受，並不介意。

黃小姐慨嘆，以往長假期均會到外地旅遊，今年則選擇留港到離島渡假，笑言，「好想去泰國，離開香港。」（梁煥敏攝）

另外，黃小姐與子女及多名親友到長洲遊玩，同樣表示未有想有這府多人會一同到離島，「諗住嚟到可以吸新鮮空氣，但係而家人咁多，空氣都唔夠清新啦！」疫情之下，不少人選擇居家抗疫，黃説自己已經跟子女困在家中多日，非常苦悶，假期更已安排不同的活動跟他們去感受一下，「日日你眼望我眼，小朋友悶，我都好悶，我都要放下假！」笑言若非受到疫情影響，現時必定已經離港渡假，「我呢一刻好想去泰國，好想即刻衝出香港，離開香港！」

此外，長洲碼頭有多個渡假屋租借櫃檯，黃小姐好奇查詢價錢，職員即時向她解說，「東堤平時200蚊至300蚊一晚2人房，今日就大約1000蚊，考慮吓啦。」即帳面假升幅3倍，此外，有剛到櫃檯退房的市民更記者表示，昨晚「迎月」夜，東堤二人房價為600元，按金200元，亦較以往有所增幅，「我都知貴咗，但係冇所謂。」