模擬電視廣播12月停止　關愛基金收逾1.7萬宗申請助買數碼電視

本港將於12月1日凌晨起全面實施數碼電視廣播，商務及經濟發展局今日呼籲所有仍正使用模擬電視的住戶，在餘下60日內添置數碼電視接收器材，否則將不能於該日後繼續收看本地免費電視節目。政府早前透過關愛基金推出數碼電視援助計劃，協助有需要的基層安裝數碼電視接收器材，當局指，計劃至今收到超過17,500宗申請，當中有超過八成住戶已完成安裝。

商務及經濟發展局發言人表示，根據今年7月的調查結果，全港近9成半的家庭已收看數碼電視，只有約2.6%住戶，即約6.8萬戶仍然使用模擬電視，反映絕大部分市民已為全面數碼電視廣播作好準備。而模擬電視住戶可按其家庭需要，購置合適的數碼機頂盒或數碼電視機。

商經局指，政府已委託香港社會服務聯會推出「關愛基金數碼電視援助計劃」，協助有需要的模擬電視住戶添置數碼電視接收器材。

正在領取特定社會援助計劃或屬於低收入的模擬電視住戶，無須再經過資產審查便可提出申請。合資格的申請人可選擇安裝數碼機頂盒、24吋數碼電視機或32吋數碼電視機其中一款數碼電視接收器材。

有關部門在收妥申請後的八個星期內，電器承辦商會聯絡申請人，安排「一站式」送貨、安裝和即時回收舊模擬電視機服務。局方指，計劃至今已收到超過17,500宗申請，當中超過14,300個住戶已獲安排安裝數碼電視接收器材。

當局指，有關計劃推行至明年7月15日，但呼籲其他合資格的住戶盡快申請，確保在12月模擬電視廣播終止前，執行機構有足夠時間處理其申請和安排送貨。申請表格可於參與計劃的100個地區服務單位和18區民政諮詢中心索取，亦可在計劃網頁下載。