【終止模擬電視】鄧家彪：資助買電視機需3億、製造電子廢物

政府昨（11日）宣布，將於2020年11月30日終止模擬電視廣播服務，並於翌日開始全面數碼電視廣播，政府會透過「關愛基金」，資助全港18萬個受影響的模擬電視住戶，購置數碼電視或機頂盒。 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑及關愛基金委員鄧家彪今日（12日）在電台節目中表示，對措施細節仍有憂慮。鄧家彪指，他本人是昨天才得知有關安排，粗略估算後，認為需要3億多元才能資助18萬戶，形容是「好大筆數」，並擔心日後關愛基金會否需要資助市民購買更多電子產品，並提出會製造電子廢物的問題。

關愛基金委員鄧家彪在電台節目中表示，需要3億多元才能資助18萬戶，形容是「好大筆數」。（資料圖片）

方保僑指，政府會透過「關愛基金」，資助18萬戶購置數碼電視或機頂盒，但擔心若大廈公共天線收不到數碼訊號，政府是否需要資助用戶收看寬頻電視，即用戶需同時有寬頻上網才能做到，認為雖然牽涉費用不多，但需要長遠作出支援，資助買機頂盒之餘亦需資助寬頻上網。

而鄧家彪就指，他本人是昨天才得知有關安排，他粗略估算後，認為若每部電視機需2000元，支援18萬戶就需3億多元，「好大筆數」。他指，提供長者福利是好事，但擔心未來是否需要透過關愛基金資助市民購買更多電子產品，如智能手機。另外，他憂慮更換電視機會造成大量電器廢物，他指現時有人把數碼電視放售到二手市場，認為政府可以嘗試鼓勵購買二手電視機，「乜都應試，而不是拎3億出來變新電視。」