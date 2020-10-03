路政署屯門公路隔音屏障工程　首獲英國「新工程合約」年度大獎

運輸及房屋局局長陳帆在網誌表示，路政署轄下的「屯門公路(市中心段)加建隔音屏障工程」在施工的四年多，遇上近300項與合約內容不同的補償事項，透過「新工程合約」模式的風險預警機制，團隊舉行了48次緩解風險會議，補償項目在竣工前處理，路政署與工程團隊在完全沒有任何工程糾紛下完工，獲得英國「新工程合約」的大獎。

英國「新工程合約」組織頒發「2020年度運輸工程項目」大獎。（運輸及房屋局提供）

運輸及房屋局局長陳帆在網誌表示，政府近十年致力推動「新工程合約」模式，減低超支或延誤機會。傳統的工務工程合約，一般由承建商獨力承擔事前未知風險，如工程空間狹小和繁雜的地下管道引致的施工困難等。承建商可能因此出現工程糾紛或提高投標價格。

在「新工程合約」模式下，工務部門和工程團隊以互信及伙伴合作精神，共同管理和分擔風險，應對因未知風險引發的工程改動，即工程合約內提到的補償事項，減少糾紛。

建成後隔音罩的內部。（運輸及房屋局提供）

今年3月竣工的「屯門公路（市中心段）加建隔音屏障工程」，為屯門公路加建長達800米的隔音屏障和隔音罩，降低交通噪音水平達25分貝。施工期間的困難，包括在周一至六的日間，不能封閉行車線進行工程；每晚深夜只能在最多四小時內進行非高噪音工序，同時公路各行車方向最少一條行車線要開放。還有，在狹窄路段進行臨時道路改道工程，要騰出工程用的工作空間。施工範圍涉及大量地底設施，阻礙挖掘及地基工作。

工程近300項補償事項，透過「新工程合約」模式的風險預警機制，團隊合共舉行了48次緩解風險會議，商討預期需處理的預警事項。陳帆表示，85%的補償項目在三個月內實行，其餘亦在竣工前處理，令整個項目在核准工程預算內順利完成，完全沒有任何工程糾紛，以工務工程來說殊不容易。

進行挖掘及地基工作時，需要克服地底設施複雜情況。（運輸及房屋局提供）

工程在今年6月獲英國土木工程師學會轄下英國「新工程合約」組織（New Engineering Contract Users’Group）頒發今年新增設的「2020年度運輸工程項目」大獎。「新工程合約」獎項旨在表揚世界各地機構，以伙伴合作方式推展工程項目的超卓表現及成就。

陳帆說，運輸及房屋局和路政署上上下下感到十分榮幸，這是路政署首個與「新工程合約」有關獎項，路政署將繼續採用「新工程合約」模式推展道路工程。