新iBond快將公布　最低息率達兩厘　陳茂波：不會因通縮致零回報

政府年初宣布將重推通脹掛鈎債券(iBond)，財政司司長陳茂波今日（4日）表示，新iBond將設有比以往更高的最低息率保證，達到兩厘，料有不俗的吸引力，他又認為iBond所設有的最低回報保證，可確保投資不會因通縮而陷入零回報。 陳表示，快將公布發行iBond的詳情，若iBond與稍後推出的銀色債券認購反應理想，政府將考慮加碼發行。

（財政司司長網誌圖片）

陳茂波撰寫網誌提到，重推iBond相關的籌備工作已準備就緒，並快將公布發行詳情。他指出，iBond在2011年首次發行時有逾15萬人認購，到2016年時參與人數增加至逾50萬人，六年間累計的發行總額為600億港元，足見iBond受到不少市民歡迎，除了有利零售債券巿場的發展外，亦為巿民提供一個可賺取穩定回報而又「保本」的投資選項。

環球低息環境 iBond設最低息率保證未至於零回報

巿場顧慮本港或面臨通縮的危機，陳茂波認為，環球低息環境很大機會持續一段長時間，而海外主要市場相繼大規模地推行的貨幣寬鬆政策，在中長期而言所帶來的通脹風險亦不可忽視。iBond的設計剛好發揮了「兩頭兼顧」的優勢，假若綜合消費物價指數呈負數，iBond所設有的最低回報保證，可確保投資不會因通縮而陷入零回報。

陳茂波稱，考慮到目前環境，新iBond的最低息率保証比以往更高，達到兩厘。在目前的超低息環境中，無疑具有不俗的吸引力。假若通脹升溫，其回報將與消費物價指數升幅掛鈎，令所賺取的回報至少能跟得上通脹。

他續指，iBond的結構簡單易明，例如每半年派息一次，息率與本港綜合消費物價指數的平均按年通脹率掛鈎。債券到期日會全數付清本金予投資者。這為不少小投資者打開了投資債券的渠道。

倘反應理想或加碼

發行iBond後，當局會再發行以65歲或以上長者為對象的銀色債券，兩批債券的發行總額合共最多為130億元，陳茂波指如果認購反應理想， 政府會考慮加碼發行。

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