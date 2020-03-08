劉怡翔：今年發行iBond、銀色債券　總發行額不少於130億港元

財政司司長陳茂波早前公布最新一份《財政預算案》，市民普遍關注政府派發現金的計劃，以及各項紓解民困的措施。財經事務及庫務局局長劉怡翔今日（8日）發表網誌，表示預算案亦針對香港金融服務業提出多項措施，其中包括計劃在今年再次發行通脹掛鈎債券（iBond）及銀色債券（silver bond），預計兩項債券的總發行額將不少於130億港元，同時擴闊擴闊印花稅的寬免範圍等。

▼《財政預算案2020》措施▼

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劉怡翔在2019冠狀病毒病襲擊下，各行各業以及普羅大眾都受到不同程度的影響，政府都爭取各項措施可以早日出台，讓市民早日受惠。債券市場方面，香港債券市場持續發展，債券發行總額在除日本以外亞洲地區排行第三。本港去年在「政府綠色債券計劃」下成功發售總值10億美元的綠色債券，債券獲超過100個國際機構投資者認購，認購金額超過40億美元，為發行金額逾4倍，未來五年將會因應市場情況，再發行合共約660億港元綠色債券，這將鞏固香港作為區內首要綠色金融樞紐的地位。

零售債券市場方面，政府計劃在今年再次發行通脹掛鈎債券（iBond）及銀色債券（silver bond），預計兩項債券的總發行額將不少於130億港元，當中包括大概100億港元iBond和30億港元銀色債券。劉怡翔指回顧過往經驗，政府過往發行iBond及銀色債券，同樣反應理想。目前全球低息環境預計會持續一段時間，美國聯儲局更在上周二突然宣布減息半厘。我們將會推出的iBond會以本地居民為對象，紓緩通脹的影響。而銀色債券就會為年長投資者提供具穩定回報的投資產品。這兩項舉措會推動香港零售債券市場的進一步發展。

▼四圖看清財政預算案2020派錢退稅措施▼

至於資產管理業務方面，劉怡翔表示預算案提出兩項稅務安排，除了寬免市場莊家在參與發行及贖回在港上市交易所買賣基金（ETF）單位的過程中所涉及的股票買賣印花稅，亦為在香港營運並符合若干條件的私募基金所分發的附帶權益（carried interest）提供稅務寬免。

劉怡翔指政府亦提出擴闊印花稅的寬免範圍，涵蓋市場莊家在參與發行及贖回在港上市ETF單位的過程中，所涉及的股票買賣印花稅，認為措施可減低ETF市場莊家運作的成本，從而減低ETF買賣差價，並減低ETF交易的整體成本。措施可為ETF發行人提供誘因，吸引他們在香港發行追蹤香港股票的ETF，加強香港證券市場的深度和流動性。

▼300億防疫抗疫基金措施▼

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最後，劉怡翔表示為吸引更多私募基金在香港營運，推動香港發展為全面的基金服務中心，正計劃為在本港營運的私募基金所分發的附帶權益，在符合若干條件下，提供稅務寬免。措施旨在吸引私募基金選擇在香港營運，並帶動周邊行業，例如法律顧問、稅務顧問、財務顧問、審計、公司秘書等，創造高增值就業機會。劉怡翔強調全球各大金融中心競爭激烈，政府會在堅守金融監管之餘積極推動市場發展，