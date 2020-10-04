黃大仙祠關閉67日後今重開　善信排隊摸銅麒麟祈福：摸完會洗手

由於新冠肺炎疫情關係，黃大仙祠由7月29號開始暫停開放。而最近疫情緩和，防疫措施亦開始放寬，黃大仙祠於今日（4日）重開。記者今早到黃大仙祠外視察，人流並不算特別擠擁，唯求簽需要排隊等候。 對於今年疫情，有市民祈求黃大仙保佑「疫情快啲過」；亦有市民希望工作上受疫情影響的人可以「有工開」。雖然受疫情影響，但在黃大仙祠門口的銅麒麟依然深受善信歡迎「任人摸」，有善信表示摸完會用酒精消毒雙手；亦有善信因疫情危險而沒有摸銅麒麟，唯有等疫情過後「下次再摸」。

黃大仙祠由7月29號開始暫停開放，終在兩個多月後重開，善信排隊摸在門外的銅麒麟祈福。（張浩維攝）

善信白太今日帶同兒子到黃大仙祠參拜，祈求黃大仙可以保㤑「身體健康，世界和平，個個平平安安」，又希望兒子可以學業進步。（馬煒傑攝）

由於新冠肺炎疫情關係，黃大仙祠於7月29日停暫開放並進行翻新工程。隨着疫情緩和，政府放寬部分防疫措施，黃大仙祠亦於今日（4日）重新開放。記者早上到黃大仙祠外視察，黃大仙祠雖然有不少善信到場參拜，但由於缺乏旅客，人流並沒有恢復到疫情前的水平；場內除了基本戴口罩和入場探溫外，求簽區要求善信分隔1.5米社交距離；雖然疫情持續，但位於門口的兩隻銅麒麟依然深受善信歡迎，不少善信路過時亦會順手摸一摸。

善信白太今日帶同兒子到黃大仙祠參拜，白太指祈求黃大仙可以保佑「身體健康，世界和平，個個平平安安」，亦希望剛升上中一的兒子可以學業進步，白太表示，今年受到疫情關係，主要都是求健康，形容「健康最重要」；白太指除非有特別事，自己每個月的初一十五都會到黃大仙祠參拜，而在黃大仙祠關閉時，亦會到區內附近寺廟進行拜祭，而今日黃大仙寺重開，又適逢假日，所以帶小朋友到黃大仙祠進行拜祭，「好靈架，仔仔讀書聰明，好乖」；而對於門口的銅麒麟，白太表示與仔仔經過時有摸，形容這是一個習慣，每次經過都會摸一摸，亦表示摸後會立即用酒精消毒雙手，所以並不太擔心。

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鍾小姐表示自己今日並沒有摸，直言都擔心疫情關係，又太多人摸過，擔心衛生問題所以並沒有摸。（馬煒傑攝）

鍾小姐今日與兩名女兒到黃大仙祠拜祭，她指希望大仙可以保佑世界和平，又希望「疫情快啲過大家身體健康」，她又祈求大仙保佑工作受疫情影響或生意難做的市民，希望「希望大家有工做」。鍾小姐指自己平時初一十五都會來拜黃大仙，而今日星期日又剛好重開，便與女兒一同前來拜祭；鍾小姐指入面人流並不算多，唯獨等候求簽要排隊，大約二十人左右。對於門口的銅麒麟，鍾小姐表示自己今日並沒有摸，直言都擔心疫情關係，又太多人摸過，擔心衛生問題所以並沒有摸，「下次再摸過囉」。

梁婆婆今日亦到黃大仙祠拜祭，她形容黃大仙好靈「你唔好話唔信，very good」，她指多年求家宅都得黃大仙保佑，平平安安。她指希望黃大仙可以保佑全世界遠離疫情，亦祈求世界平平安安，大家身體健康。

梁婆婆形容黃大仙好靈「你唔好話唔信，very good」。（馬煒傑攝）

黃大仙祠今天重開，不少善信到場參拜。（張浩維攝）

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼