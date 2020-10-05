新冠肺炎｜續現不明個案　梁子超：疫情反彈　相信續有遲發病個案

本港一連5天出現源頭不明個案，呼吸系統專科醫生梁子超今（5日）於港台《千禧年代》表示，此代表疫情正在反彈，又強調不能以「反覆」形容，因會有所輕視，他又表明，當局仍未能做到24小時內得出檢測結果，追蹤滯後，在此前提下放寬社交距離措施，反彈是必然，又相信遲發病個案陸續有來。 他強調，市民必須收拾假期心情，當局亦需確保已下達的防疫措施有效執行，否則將步歐美後塵，面對疫情進退兩難，他警告指，倘本港喪失清零時機，將會令受疫情影響行業「半邊吊」，難以恢復經濟，「大家唔付出努力，疫情無可能受控。」

呼吸系統專科醫生梁子超(資料圖片)

相信遲發病個案陸續有來

本港一連5天有6宗源頭不明個案，梁子超直指，這是反彈的明顯訊息，「因為上星期間中只得一個」他又指，目前仍然是反彈初期，他相信遲發病個案陸續有來，又直言疫情不能用反覆形容，因會有所輕視，他呼籲市民必須收拾假期心情，共同付出努力，控制疫情，以期不要大幅反彈，否則將步歐美後塵陷兩難。

被問到有IVE學生與泰籍滯留女子於酒吧China Secret同場，他認為，此揭露當局監管及追蹤漏洞，「點解會滯留咁耐？有無從事高危活動？賣酒場所有無依規據行事？都係一連串問號」他續指，當局追蹤滯後遲緩，可能會引致社區傳播，目前雖未見關連個案，但需視乎稍後追蹤者結果而論，不期望有爆發。他又重申，當局對待疫情，必須切實面對問題，不可不付努力，「疫情唔會畀你胡混過關。」

IVE男學生與另一確診的泰國女子曾於尖沙咀「China Secret」酒吧同場，令人憂慮再出現酒吧群組爆發。(資料圖片)

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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滯留人士及活動以至酒吧運作及監管 或有灰色地帶

據報當晚共有32名密切接觸者，惟暫時未能全部送檢，部分人更已離港部份人仍滯留，「唔知點解非本港居民返唔到去，又唔係無飛機，滯留有機會接觸高危活動，唔易處理，控制得唔好的話，可能互相同鄉接觸。」他認為，滯留人士及活動，以至酒吧運作及監管，可能均有灰色地帶，倘監管不到位，公共衛生會有遺留，必須加強執法。

需否再收緊酒吧安排？他認為要說服業界，因目前不是有害群之馬而導致，被問到依例下，當晚酒吧只可容納28人，但衛生防護中心指當晚全場約有7桌，或揭示監管漏洞？他認為，不少地方及活動，包括展覽、商場聚集、運動場所等人士無戴口罩，當局無好好監管，令執法滯後，倘需因而叫停，依規人士會感不公，所以當局首要確保防疫條件獲有效遵守，因政府措施屬帶領角色，可決定疫情傳播。

他又提到，目前的檢測仍未能於24小時內有結果，會令個案發現有所滯後，在此前提下，放寬社交距離措施，反彈是必然結果。

防疫措施難朝令夕改 首要確保已下達的防疫條件嚴厲執行

是否意味需要收緊防疫措施？他認為，政府難朝令夕改，遂首要確保已下達的防疫條件嚴厲執行，面對反彈，亦要作公眾呼籲。他提到，疫情發展9個月以來，出現兩世界面貌，一是能清零迅速的國家，另一則是疫情無了期、要臨進退兩難的國家。梁子超強調，倘本港喪失清零時機，將會令受疫情影響行業「半邊吊」，難以恢復經濟，「大家唔付出努力，疫情無可能受控。」