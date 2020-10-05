新冠肺炎．10.5｜增11宗確診7宗輸入4宗本地　再有泰籍旅客染疫

新冠肺炎疫情反覆，衞生署衞生防護中心今日（5日）表示，本港新增11宗確診個案，至今累計病例5125宗，當中7宗屬輸入個案，其中6人由尼泊爾來港，並乘坐同一班機，當局按例禁尼泊爾航空涉事航線停飛兩周；另一人由印度經杜拜到港。至於本地感染個案則有4宗，包括一名38歲泰籍旅客，於尖沙嘴豪麗大廈與其他人同住，個案與早前確診同鄉有關連。 至於昨日確診的居於青衣長宏邨泰裔少婦，她一名35歲友人亦初步確診。兩人曾一同於尖沙嘴、旺角行街，另有兩名友人要追蹤。當局亦發現少婦提供資料有誤，會研究提供錯誤資料情況是否涉違例，不排除會起訴。 張竹君指，少婦家人現於檢疫中心隔離，其家人入讀保良局曹金霖夫人幼稚園，家長接送時未有進入學校，當局未有要求該校停課。另暫有少於10宗初步確診個案。

【23:01】本港今日（5日）新增11宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，其中包括一宗感染源頭不明個案，患者是一名居住於青衣藍澄灣5座的46歲女子。衞生防護中心今晚（5日）更新的大廈名單顯示，該名女患者在9月28日曾到訪工作地點葵涌捷聯工業大廈，同日曾光顧葵興九龍貿易中心Oliver's Super Sandwich。

衞生防護中心今日於記者會表示，該名患者曾於9月27日光顧尖沙咀港威酒店（

Gateway Hotel Hong Kong）自助午餐，惟晚上更新的大廈名單內未有相關資料。

本港新增11宗確診，4宗本地感染個案中，包括一名38歲泰國籍滯留香港旅客。（鄭子峰攝）

【17:05】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示︰

截至今早9時，有13名病人康復出院。目前尚有117名確診病人，分別在醫管局17間醫院及亞博社區治療設施留醫，當中有11人情況危殆，8人情況嚴重，98人情況穩定。負壓病床數目是1,131張，使用 62%；負壓病房數目是633間，使用率71%。

【16:45】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增11宗 確診，至今累計病例5125宗，當中7宗屬輸入個案，其中6人由尼泊爾來港，並乘坐同一班機，當局按例禁尼泊爾航空涉事航線停飛香港兩周；另一人由印度經杜拜到港。

至於本地感染個案則有4宗，3宗與早前確診個案有關連。其中一宗個案為3月到港的38歲泰籍旅客(病人編號#5123)，曾與其他泰國朋友於尖沙嘴豪麗大廈同住。10月2日得知有泰國外遊人士確診，因擔心搬去山景仕德福酒店。

新確診的38歲泰籍旅客曾與其他朋友同住，有些朋友分開，已送往檢疫中心，其中一名朋友初步確診。該名初確診的35歲泰籍人士，在香港有家人，家人同住豪麗大廈。該35歲人士與早前確診的青衣少婦(#5111)曾到尖沙嘴及旺角行街，當局再追問少婦確認事件，即發現少婦早前提供的資料有誤。群組尚有兩名曾一同行街朋友要追蹤。由於少婦提供不正確資料，當局會研究是否涉違反法例，有需要的話會起訴。

青衣藍澄灣女住客確診 屬無源頭個案

至於感染源頭未明個案有1宗，事主為46歲女性(病人編號︰#5122)，與家人居於青衣藍澄灣五座，於葵涌捷聯大廈上班，有一位坐得較近同事要檢疫。事主於9月24日開始咳，9月27日曾到港威酒店食中午自助餐，事主聲稱夾食物時有戴口罩, 當局會向港威員工派樣本瓶收樣本檢測。事主9月28日曾到葵興九龍貿易中心Super Sandwiches用餐，當局會向食肆員工派樣本瓶。

張竹君又強調，第3波疫情至今仍未斷尾。

【16:29】本港新冠肺炎疫情反覆，尖沙咀私人會所酒吧China Secret疑爆發感染群組，一名26歲泰籍女子（編號#5098）及22歲IVE男生（編號#5107）先後確診，兩人潛伏期曾到China Secret玩樂。該酒吧現時以「Club Bro」為名登記酒牌。

《香港01》查冊發現，Club Bro董事鍾鏗，同時為藍田麗港城「新景象快餐店」的董事。有消息指，Club Bro與新景象會共用員工，擔心交叉感染。記者曾致電鍾鏗查詢，對方接線後拒絕回應，匆匆掛線。

▼尖沙嘴「China Secret」酒吧 有顧客及職員確診▼

+ 7 + 7 + 7

【15:15】青衣長安邨的保良局曹金霖夫人幼稚園證實，昨日確診居青衣長宏邨的家庭主婦，為其學校學生的家長。

【12:36】據了解，衞生防護中心今日將設疫情記者會

【12:10】衞生署衞生防護中心今日（5日）公布，2020／21季度「疫苗資助計劃」將於本周四（8日）展開，為應對冬季流感季節，合資格人士包括50歲或以上人士、孕婦、學童等應盡早透過計劃接種季節性流感疫苗。中心又提醒市民，流感病毒與新型冠狀病毒均可能於今年冬季流感季節傳播。同時患上兩病的人士可能會出現更嚴重病情，故接種流感疫苗至為重要。

【10:40】國慶中秋長假剛過，不少市民前往剛剛開放的派對房間享樂。香港派對場地協會會長林漢然於電台節目表示，過去的小長假派對房間幾乎訂滿，但由於受到限聚令限制，生意額只有往年的一半。

【10:35】消息：本港今日新增大概11宗新冠肺炎確診個案

【09:22】本港一連5天出現源頭不明個案，呼吸系統專科醫生梁子超今（5日）於港台《千禧年代》表示，此代表疫情正在反彈，又強調不能以「反覆」形容，因會有所輕視，他又表明，當局仍未能做到24小時內得出檢測結果，追蹤滯後，在此前提下放寬社交距離措施，反彈是必然，又相信遲發病個案陸續有來。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼