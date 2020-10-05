逃犯條例｜舞台設計師涉藏士巴拿　辯方指警方無視屬工作用途　

去年萬聖節有網民發起示威活動，當晚凌晨一名27歲青年在旺角被搜出摺刀、士巴拿等，被控一項管有攻擊性武器罪。案件今（5日）於九龍城裁判法院開審，控方傳召當日拘捕被告的防暴警講述事發經過，指他當日乘坐警車經過運動場道時，見到身穿黑衣的被告和其他四人聚集，有人高舉美國國旗。他與同袍下車追截制服被告，在被告的背包中搜出涉案的物件。辯方則反駁指，被告任職舞台設計師，其身上的物品屬工作用途，又質疑警方拒絕讓被告出示他的工作證明，但防暴警否認。裁判官裁定被告表證成立，案件押後至10月9日裁決。

27歲被告張子軒，報稱任散工。他被控2019年11月1日在旺角運動場道12至14號金明閣地下外管有攻擊性武器，即1枝士巴拿、1把摺刀及2把鉗子。

防暴警指黑衣人在通菜街附近聚集 有人高舉美國國旗

控方首先傳召負責拘捕被告的防暴警員余展宏作供。余供稱，他案發日乘坐警車在旺角和太子一帶巡邏，當警車駛經通菜街時，他發現有五名穿着黑衣人士在附近聚集，其中有人高舉美國國旗。余與同袍下車追截，五人見狀後就立即轉身向界限街方向逃走；余緊隨其後，並最終成功在運動場道制服失足跌倒的被告。余續稱，在被告背包內搜出涉案物件，以及消毒濕紙巾、口罩、勞工手套、打火機等，故隨即以管有攻擊性武器罪拘捕被告。

辯方盤問時就質疑控方的講法，指被告任職任職舞台設計師，其身上的物品屬工作用途，在準備道具和佈景時常會用到。辯方指，被告並無任何非法意圖，又質疑余曾經拒絕讓被告出示他的工作證明以正其清白，唯余否認。

被告張子軒(圖左)在傘陣掩護下離開法院。(呂樂謙攝)

辯方指被告早已交代職業 管有工具屬合理 惟方警無視

其後控方傳召警員陳嘉煒作供，陳指他當日替被帶到警署的被告打指摸和拍照，共歷時兩小時。辯方隨即指出在兩小時之間被告曾經多次向他交代其職業，但陳均沒有理會。陳回應時否認曾與被告有任何交談，指在二人共處一室的兩小時之間沒有任何對話；辯方則反駁指陳的說法荒謬不可信，請求法庭剔除其證供，並指被告其實在被截查時已誠實交代自己的職業，其管有工具的用途亦屬合理，但以上種種均被警方無視。

裁判官張天雁聽畢控方案情後裁定表證成立，辯方表示將不會傳召任何證人作供，張官隨即將案件押後至10月9日以頒下裁決。

案件編號：KCCC 582/2020