十一遊行｜郭家麒嘲防暴警「綠色物體」　林志偉致函醫委會投訴

警方日前（4日）在社交網站facebbok發文，嚴厲譴責立法會議員郭家麒，指他惡意中傷及羞辱警務人員。香港警察隊員佐級協會主席林志偉今日（6日）致函香港醫務委員會投訴，指郭家麒有關言論煽動仇恨，「惡劣言行有辱其醫生身份，令醫學界蒙羞」，涉嫌違反專業操守及醫德。

立法會議員郭家麒於上周四（1日）在facebook張貼一批防暴警員相片，指「一堆綠色物體，甘心作為殘暴政權的走狗，打壓的都是香港人」，形容「這堆人死心塌地作奴隸」。警方日前（4日）在facebook表示予以嚴厲譴責，批評郭家麒「為求政治目的不擇手段，肆意貶毀警員。」並指郭家麒「與醫者應有的高尚品格背道而馳，著實令人遺憾。」

繼警隊回應後，香港警察隊員佐級協會主席林志偉今日（6日）發信，向香港醫務委員會投訴郭家麒，指去年反修例事件期間，「警方多次被人用鐳射光惡意照射眼睛。鐳射光能夠對眼睛造成傷害是不爭的事實」，惟郭家麒三番四次以鐳射光功率與醫學用裝置有差距為由為他們辯護。

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林志偉在信中指，「原本我不屑對郭家麒的無稽言論作任何回應，但我有必要指出，如果警隊緊守崗位、依法維護法紀、維持治安、保護市民生命財產安全的行為在郭家麒眼中是為政權作『走狗』、『奴隸』、『工具』，甚至是『出賣自己的靈魂』，那麼我們只能忍辱負重，默默履行我們的工作，因為所有警務人員在宣誓之時就矢志為實踐以上使命不遺餘力。」