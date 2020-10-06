國泰傳裁員｜港龍工會見管理層未有共識　工會︰望港龍保留職位

國泰及國泰港龍放棄申請第二期「保就業」計劃，國泰早前指會在第四季公布重組方案，近日屢傳出裁員消息。 港龍航空空勤人員協會今天（6日）下午將與管理層會面，料將討論國泰的重組方案及裁員計劃，工會冀反映會員就相關意見。工會強調，早前曾向會員進行問卷調查，絕大部分員工表明，保留職位為優先考慮，必要時願犧牲福利及工資，避免公司選擇裁員。

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昨天（5日）國泰空中服務員工會與國泰管理層會面，但歷時約1小時會議後，工會表示會面沒有大進展，資方仍未排除大規模裁員等可能性。港龍空勤人員協會今天下午4時，將會與管理層會面。協會副主席梁佩韻表示，今日會議主要希望向管方反映，工會就裁員和重組方案向會員進行問卷調查結果，當中絕大部分受訪員工表明，希望管方以保留職位為優先考慮，必要時員工願意犧牲福利和工資，避免大規模裁員。

近日屢傳出大規模裁員傳聞，梁佩韻表示，工會至今未有收到港龍交代具體的重組方案安排，與管方溝通都是較單向，大多時候只是工會向管方提出建議，期望雙方在今日會議上可進一步溝通。

港龍工會︰與管理層會面未達共識

會面歷時約1個半小時，梁佩韻會後表示，工會在會議中向管理層交代了調查結果、員工意願，但管方未有任何具體回應，對於員方的訴求，僅以「任何方案仍是選擇」作回應，未有達成任何共識。梁續說，下周或再與管理層會面，期望港龍屆時可向員方提供更具體的重組方案及安排，「始終大部針員工喺呢個環境下都好擔心」。