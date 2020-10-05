國泰傳裁員｜航空業陷冰河期　新加坡航空削4300人　佔總員工兩成

新冠肺炎疫情全球肆虐，隨多國實施「封關」防控措施，旅遊業近乎停擺，航空公司亦陷入史無前例的「冰河時期」，國泰、港龍早前放棄申請第二輪保就業計劃，一直被指是為裁員鋪路，近日更流傳今日（5日）會大裁員。 觀乎興國泰規模相若的新加坡航空（Singapore Airlines），在疫情影響下，今年4月至6月期間，錄得約63.2億港元淨虧損，上月宣佈會削減4300人，即接近總人手約兩成.

國泰本港僱用員工約2.76萬人



政府6月出手注資國泰航空救亡，在390億元資本重組計劃，除了透過發行優先股及過渡貸款，並獲政府融資至少273億元。



根據國泰中期報告，截止6月底，國泰航空連同其附屬公司在全球僱用逾3.3萬名員工，其中在香港僱用約2.76萬人。不過，國泰今年上半年已錄得虧蝕99億，亦表明會於第4季提出重組方案，故連月來不斷傳出裁員消息。

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新加坡航空削4300人



與國泰規模相若的新加坡航空在9月時宣佈，受疫情影響，旅遊需求持續低迷，將在旗下三間公司，包括新加坡航空（Singapore Airlines）、廉航酷航（Scoot）與勝安航空（SilkAir）削減4300個職位，包括裁員2400人，另外1900個職位將透過暫停招聘、自願退休計劃等削減，在約2.7萬名員工中，佔約兩成人手。不過，新加坡航空尚未詳細公布受影響部門、職位，但相關措施會影響本地及外地員工。

首季淨虧蝕近63.2億港元



受新冠肺炎疫情影響，企業在今年4月至6月期間，淨虧損錄得11.23億坡元（約63.2億港元），營收較去年同期下降近八成。公司預計，到明年3月財政年度完結時，公司的運力將不到正常水平的50%。

新加坡航空將削減4300人，包括裁員2400人。（資料圖片）

機師需減薪 最多降六成



在宣佈削減人手消息後，公司再與新加坡民航機師協會進行磋商，並達成減薪協議。根據《海峽時報》（THE STRAITS TIMES）報導，重新獲聘的機師和副機長，薪水將分別減60%和50％，包括「每月可變動薪金」部分將減少10%，減薪協議將持續至2022年3月底。



新加坡航空早前已透過其他措施削減成本、增加流動資金，包括與飛機製造商協商延遲繳款，並通過出售新股和可轉換債券，籌集資金。

德國漢莎航空削2.2萬人 英航削減1.2萬人



觀乎全球，多間大型航空公司亦需削減人手節流。德國的漢莎航空（Lufthansa ）上月表示，除了裁減2.2萬人手，更會進一步精簡人力資源架構。漢莎航空約有13.5萬名員工，故是次裁員約佔16%。另外，英國航空（British Airways）早於4月時，亦表示計劃削減1.2萬人，相對於公司三分一人手。



至於在澳洲方面，兩大航空公司澳洲航空（Qantas Airways）及維珍澳洲（Virgin Australia）亦有裁員計劃，估計自4月起計至今，已裁員約8500人，佔人手約3成。

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