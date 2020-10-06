奧比斯調查：近四成港人有患青光眼風險　深近視及頭痛屬高危因素

奧比斯及香港眼科學會調查發現，接近四成受訪者有中等及偏高青光眼風險，高危因素包括年齡屬40歲或以上、患有深近視、有頭痛問題等；逾八成受訪者自覺對青光眼認知不足。 眼科專科醫生何俊浩指，很多患者因視力出現問題，如眼矇、發炎、飛蚊症等才確診，估計有一半病人屬「隱形患者」。

奧比斯及香港眼科學會調查發現，接近四成受訪者有中等及偏高青光眼風險。（資料圖片）

奧比斯聯同香港眼科學會進行有關港人青光眼風險調查，訪問超過15,000名市民，發現接近四成受訪者有中等及偏高青光眼風險。最常見的高危因素包括年齡屬40歲或以上、患有深近視（600度以上）、有偏頭痛或嚴重頭痛的情況、有青光眼家族遺傳史，出現視野收窄及視力短期內有持續變差等等。

調查亦反映，逾八成受訪者自覺對青光眼認知不足。被問到患上青光眼時，眼睛會否出現青綠色或發光，以及治療青光眼的方法時，分別有約一成及七成受訪者答錯。

近視400度以上人士患病風險高3倍

眼科專科醫生何俊浩表示，深近視及家族遺傳都是最常見的青光眼高危因素。他引述一份亞洲研究指，400度以上的近視人士患青光眼的風險，較沒有近視的人高3倍。另外，慢性青光眼患者一般有家族史，其直系家屬患青光眼的風險亦較常人高出9倍。

他又指，一般大眾對青光眼認知不足，強調「青光眼不會發青光」。有很多患者因視力出現問題，譬如眼矇、發炎、飛蚊症等才發現患上青光眼，他估計亞洲約有3至4%人口為患有青光眼，當中有五成為隱形患者。