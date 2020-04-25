【青光眼】眼痛未必是偏頭痛或眼壓高？　2招紓緩用眼過度疲勞

大家是不是跟編輯一樣，每天當下班時候快到時，眼睛就會越來越酸痛，感覺眼壓好像變高了？或者常常覺得雙眼乾澀，就算閉上眼睛休息也遲遲無法改善，日復一日循環，真的很害怕有一天眼睛會壞掉！相信，這絕對是不少上班族心中的大困擾。而我們又應該如何從忙碌中讓雙眼得到緩解，守護重要的靈魂之窗呢？

是偏頭痛，還是眼壓高？

台灣振興醫院眼科部主治醫生蔡佳臻說明，眼壓的正常值介於10-20毫米汞柱，所謂高眼壓指的是眼壓高於正常的範圍，如青光眼家族病史、高齡者、生活不規律、過勞、熬夜、情緒起伏大、抽煙、喝酒、喝含有咖啡因的飲料，都是眼壓升高的高危險群。

造成高眼壓的原因，和青光眼最具有關聯性，但臨床上仍有不少人相偏頭痛誤解為眼壓高，常見的情況有下列5種（按圖看清）：

+ 2

許多人常覺得眼睛酸、脹，感覺眼睛好像快突出來 用眼壓高來描述眼睛的不適。事實上，大多數自覺眼壓高的人，經檢查結果，眼壓多半正常，這是因為眼睛疲勞、乾，所導致的酸脹感，不代表真的眼壓高。

動一動，眼球小運動

對於忙碌的上班族來說，切記勿緊盯電腦螢幕而使眨眼次數減少，這樣會降低淚水對眼球的潤滑作用，造成乾燥不適，反而常常導致反射性淚水分泌增加，建議應該保持適當的眨眼頻率，或考慮點用人工淚液提升眼睛表面保濕度。此外，長時間近距離用眼，眼內睫狀肌收縮導致疲勞痠痛感，當下可起身活動筋骨眺望遠方（約6公尺以上的距離）幫助睫狀肌放鬆或閉目養神。

對於忙碌的上班族來說，切記勿緊盯電腦螢幕而使眨眼次數減少，這樣會降低淚水對眼球的潤滑作用，造成乾燥不適。（Icons8 Team／Unsplash）

蔡佳臻醫生提醒，操作電腦每30-40分鐘，應休息5-10分鐘。休息時可以利用簡單的眼球運動，活動周圍較少用到的小肌肉，也許能緩解用眼過度得疲勞：

1. 手臂伸直，在眼前「緩慢」畫大圓，脖子保持不轉動，眼球跟隨指尖移動。 2. 重複數次，切記勿快速轉動眼球，否則恐有視網膜剝離之虞，高度近視尤要特別小心。

眼睛是人類的靈魂之窗，開啟了我們的視野，將所有美好的風景烙印在眼中。因此，為了能持續欣賞這世界上的美，從現在開始就要好好地照顧眼睛，讓它在忙碌中能得到充分的休息才是。

相關文章：【護眼】近視逾600度易併發4種眼疾 護眼貼士減慢眼睛老化

+ 5 + 4 + 3

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！下載網址：https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O】