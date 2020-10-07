消息：第二梯隊警力重返警區　擬恢復軍裝警「行孖咇」街道巡邏

去年反修例示威浪潮，警方動員6,000人組成「應變大隊」應對。消息指，因應近半年示威衝突大幅減少，本周日（11日）起將安排「第二梯隊」人員返回所屬警區當值。 據了解，各警區的巡邏警力亦將調整，人手恢復後，將恢復軍裝警「行咇」，即投放更多前線「步兵」在街道巡邏，不再只依靠衝鋒車戒備，惟是否回恢「行孖咇」，即以往由兩名軍裝警一組巡邏，消息人士指要觀察社會氣氛，目前仍待落實時間表。

留「第一梯隊」逾千人繼續防暴

警方去年6月起因應大型社會事件，總動員第一、第二和第三梯隊共6,000人應對，為集中人力更為兩更制當值，變相分薄地區應付日常罪案的警力。消息指，警方認為近期示威衝突大減，料「雙十」（即10月10日）過後，「第一梯隊」如機動部隊及衝鋒隊等千人會繼續處理防暴工作。不過「第二梯隊」人員在周日起（11日）起就會返回所屬警區，投放到防罪滅罪工作。據了解，警隊數月前亦已恢復三更制當值，即早、午、夜，另如常設後備更。

將恢復孖咇街頭巡邏

去年底，警務處處長鄧炳強承認為應付暴力示威，分薄了地區巡邏警力，並指由巡邏警的受襲風險提升，部分地區由「行孖咇」，即以往由兩名軍裝警一組，改為以至少3名至4名警員一組，或依靠衝鋒車以一隊人形式巡邏。據了解，以往警區軍裝巡邏警大部份時間都是「行孖咇」，尤其是要上樓處理報案必然是至少兩警一組，只有機動部隊出動才是四人一組。

消息人士指，近期評估風險後，「第二梯隊」人手充足，有意恢復「行孖咇」，增派人手在街頭步行巡邏，惟暫時仍未決定是否「行孖咇」抑或數人一組，要視乎社會氣氛及前線顧慮。