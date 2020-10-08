西九龍中心外牆性感少女廣告　遭民建聯斥引街坊不安尷尬　促下架

知名香港漫畫插畫家林祥焜多年與西九龍中心合作，設計大型外牆廣告，以衣著性感的漫畫少女作主題，不過，今年卻惹起當區民建聯區議員關注，斥內容「意識不良」，引起區內街坊不安，今日到商場請願，促將廣告下架，又將去信淫褻物品審裁處，要求檢視廣告是否符合公眾利益。

民建聯深水埗區議員劉佩玉表示，近月收到十多位街坊投訴，稱西九龍中心廣告內容色情，「意識不良」、「有不雅成份 」，促將廣告牌下架。（梁鵬威攝）

西九龍中心外牆於暑假時換上六幅新廣告，繼續由知名香港漫畫插畫家林祥焜設計，以性感少女為主題的「GOODGIRL」系列，廣告印有「不忘初心」、「好時光」、「make your dreams happen」的標語。翻查資料，林非首次與西九合作推出這系列廣告，2013年已在商場推出其作品展及設計大型廣告牌。

劉佩玉今日到西九龍中心請願，促將廣告牌下架。（梁鵬威攝）

不過，民建聯深水埗區議員劉佩玉表示，近月收到十多位街坊投訴，稱廣告內容色情，「意識不良」、「有不雅成份 」，形容廣告內的漫畫少女衣著少及暴露，引起商場出入的小朋友及家長不安及尷尬。劉指，過往就商場的廣告牌均收到投訴，但今次廣告比較大而引起更多關注。

劉今日到西九龍中心請願，向商場代表遞交請願信，促將廣告下架，並要求日後避免再掛上有關廣告，否則會發起網上聯署，又將去信淫褻物品審裁處，要求作出檢視，公開展示該廣告是否符合公眾利益。