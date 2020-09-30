專訪｜李慧琼：民建聯與潘太仍有溝通　任Now嘉賓主持或被批評　

Now新聞台早前邀請民建聯主席李慧琼主持時事節目《大鳴大放》，引起各方討論，有指建制派內部感到不滿。據報Now管理層在內部會議指，李慧琼可邀約到記者約不到的嘉賓，未來亦會邀請其他政治光譜人士擔任主持。 李慧琼今（30日）首度開腔回應事件。她接受《香港01》專訪時澄清，自己是擔任該節目的嘉賓主持，並非取代其他記者職務，強調有關細節仍未落實，否認如傳聞般已錄製節目。 李慧琼去年曾與台灣殺人案死者潘曉穎母親召開記者會，對於社會上有質疑指民建聯事後沒有再跟進事件，李慧琼在訪問表示對有關說法感到愕然，並反駁指，該黨立法會議員周浩鼎目前仍有與對方定期溝通並跟進，「我地攞到嘅唔係呢個訊息，佢（潘太）都知我地從不同途徑幫緊佢」。

李慧琼接受《香港01》專訪時澄清，自己是擔任Now新聞台時事節目《大鳴大放》嘉賓主持，並非取代其他記者職務，強調有關細節仍未落實。（高仲明攝）

獲邀後曾認真考慮 嘉賓陣容等細節仍未敲定

李慧琼任《大鳴大放》嘉賓主持的消息，近日傳出並引起政圈熱議，據報新任now新聞主管陳鐵彪與員工會面時承認，是他邀請李慧琼加入，因民建聯是第一大黨，認為對方可邀約到現時記者約不到的嘉賓。

李慧琼在專訪中首度回應事件，指過往來自不同政治光譜人士均曾任電視節目主持，又透露最初獲邀時曾作認真考慮，最終答應是因希望透過在民間平台訪問官員及社會人士，推動及改善政府政策。

對有指建制派對此安排感不滿，李慧琼說，留意到有議員說自己不適合當主持，相信每名議員有其個人選擇。她強調，今次舉動與明年的立法會選舉完全無關，認為主持主要是負責提問，「（提升曝光率）未必一定幫到手架喎，若主持不夠中立可能都會被批評」。

李慧琼強調，所有有關節目的細節尚未敲定，包括嘉賓陣容、集數等，「請咩嘉賓都要睇佢地答唔答應」，現時仍未開始拍攝，只能說日後會努力做好節目。

對質疑未有再跟進陳同佳案說法感愕然

李慧琼去年與黨友周浩鼎曾聯同台灣殺人案死者潘曉穎母親召開記者會，最終掀起整場修例風波；至近日有聲音質疑指，事後民建聯未有再積極跟進事件。李慧琼在專訪中坦言，對有關說法感到愕然，她需要再了解事件，強調周浩鼎一直有與對方定期溝通並跟進事件，她理解作為受害者家屬心情可能仍未平復，故再次公開呼籲陳同佳應勇敢踏出有承擔一步，主動到台灣自首，港府亦應提供一切協助。

至於事情如何落幕，李慧琼認為應交由一直協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴跟進，「相信係最合適嘅做法」，她又呼籲台方能承諾不判處陳同佳死刑，減低對方自首後憂慮，令整件事可盡快解決。