新冠肺炎｜食衛局長陳肇始：疫情現反彈　正研法律框架強制檢測

本地新型冠狀病毒肺炎疫情錄回升趨勢，消息指今日增約17宗新個案，食物及衞生局局長陳肇始今日（8日）提到，源頭不明個案未見下跌，整體而言是疫情反彈的開始，被問到九月中放寬酒吧等場所是否過早及錯判，陳肇始未正面回應，強調過往的放寬措施「揸得好緊」，但會要求酒吧、食肆業界做好處所內的關鍵控制點，當局亦不排除再收緊防疫措施。 陳肇始亦提到，病毒檢測有助盡快找出確診者，若有市民不參與病毒檢測對政府的公共衛生工作造成阻礙，情況不理想，政府正研究設法律框架，在疫情反彈時要求做強制檢測。

政府今天公布2020-2024年香港病毒性肝炎行動計劃，陳肇始在記者會上被問到九月中放寬酒吧等場所是否過早及錯判，她未正面回應，強調過往的放寬措施「揸得好緊」。 （盧翊銘攝）

本港過去10日內錄得近20宗本地源頭未明新型肺炎個案，專家連日建議政府應盡快收緊部份高危場所的措施。

關閉場所屬「極端」做法 將先要求處所檢視現行措施

食物及衞生局局長陳肇始今早見記者時承認，源頭未明個無下跌，整體而言屬疫情反彈的開始，被問到九月中放寬酒吧等場所是否過早及錯判，陳肇始未正面回應，強調過往的放寬措施「揸得好緊」，亦放寬得小心及謹慎。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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陳續指，酒吧及院舍出現群組個案，政府會採取行動，關閉場所是其中一個手段，但在這個「終極」做法之前，會先要求部份業界做好專家提及的「關鍵控制點」，所有表列處所亦需檢視現行的社交距離措施是否有效、市民又是否守規，政府亦不排除再收緊有關措施。

陳肇始特別提到，留意到有市民在酒店房間內舉辦派對，這些活動會聚集很多人，將大幅增加感染的風險，她提醒在這段時間社區仍有很多傳播鏈，市民大眾須保持警覺，政府亦會持續監察情況。

陳肇始稱，政府正研究設法律框架，在疫情反彈時要求做強制檢測。（盧翊銘攝）

料修例強制病毒檢測 未透露檢測目標群組

在病毒檢測方面，陳肇始指將加大力度做特定群組檢測，如屠房員工、的士司機、食肆及酒店員工、院舍員工甚至院友，都將加大檢測力度，若有不同地方有群組爆發，都可立即做檢測。因應有院舍的院友可自由進出社區，她透露社會福利署已開始為這批院友做檢測。

至於日後檢測會否轉為強制性，陳肇始表示，病毒檢測助找出社區中的傳播鏈及隱形患者，從公共衛生角度而言，若需要檢測而市民不參與檢測，對政府的公共衛生工作帶來阻礙，情況不理想，當局正研究以法律框架，望在疫情反彈時可做強制檢測，她未透露強制檢測的目標對象，僅強調此屬公共衛生的舉措，助當局得悉疫情情況。