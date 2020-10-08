新冠肺炎｜政府研強制檢測　梁子超：時間若太長　居民會雞飛狗走

本港新冠肺炎疫情反彈，食物及衞生局局長陳肇始今日（8日）表示，政府正研究設法律框架，在疫情反彈時要求市民做強制檢測。 呼吸系統專科醫生梁子超認為，是否強制要求特定人士做檢測，必須根據風險評估而定，若有關人士沒有曝露於病毒的風險，無需強制他們檢測，否則成本效益成疑，例如昨天雖然有3名藥房職員確診，但不需要求全港藥房職員做檢測。 至於是否應該要求與確診者住同座大廈的住客都做檢測？梁子超稱，若社區有活躍傳播，而大廈只有一個確診者，強制全座居民檢測是廢時失事，因社區整體風險比某座大廈更高；但若同座有兩宗或以上不相關的個案，則可考慮強制測試。他強調，檢測時間不可太長，「如果唔係，未有結果，啲人都雞飛狗走。」而若某大廈風險頗高時，當局亦可同時考慮強制要求居民留在家中，直到檢測結果出爐。

陳肇始稱，政府正研究設法律框架，在疫情反彈時要求做強制檢測。（盧翊銘攝）

梁子超稱，在現行法例下，政府有權要求市民強制檢測，但僅屬針對個別人士，若需同時要求整座大廈居民做檢測，「要逐個畀信佢，天都光。」他相信，政府修例後，可以以一組形式處理強制檢測的指令，效率較高。

不過，他指出，現時社區明顯仍有傳播，若大廈只有一個確診者，強制全座居民檢測是廢時失事，並不必要；但若同座有兩宗或以上不相關的個案，則可考慮強制測試。

梁子超強調，檢測時間不可太長，派發樣本瓶的翌日必須收回所有樣本，並於24小時內完成檢測，「如果唔係，未有結果，啲人都雞飛狗走。」 （資料圖片／盧翊銘攝）

梁子超強調，檢測時間不可太長，派發樣本瓶的翌日必須收回所有樣本，並於24小時內完成檢測，「如果唔係，未有結果，啲人都雞飛狗走。」而若某大廈風險頗高時，當局亦可同時考慮強制要求居民在家檢疫，直到檢測結果出爐。

他續指，由於部分人士在檢測時或未發病，因此若政府在第一次測試時發現陽性比率高，便應加強監測，例如要求所有人士在14天再做第二次測試，甚至要求所有人接受強制檢疫14天。

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衞生署署長陳漢儀表示，正研究在個案、群組較多的地區設立檢測中心，暫時選址在葵涌、九龍城、尖沙咀、灣仔4個地區，並會參考「全民檢測」普及社區檢測計劃的做法，但究竟由衞生署抑或其他化驗所檢驗，則有待敲定細節，而且需聘請人員負責行政工作。

至於強制檢測的對象及法律框架，陳漢儀表示，根據《預防及控制疾病規例》第599A章第15條，若懷疑有傳染病接觸者，衞生主任可要求他接受檢疫及檢測，所以在現行法例下，不少情況都已可做到強制檢測，政府正檢視是否有特別情況，需要有額外權力。