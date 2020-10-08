東涌街市一個泥鯭樣本驗出微量孔雀石綠　食安中心指令停售

食物環境衞生署食物安全中心今天（8日）公布，中心在東涌一個街巿檔戶抽取泥鯭樣本作檢測，結果顯示，樣本含微量孔雀石綠，含量為十億分之1.4。中心已知會涉事檔戶上述違規情況，並指令其停售有關產品。

東涌一個街市檔戶泥鯭樣本驗出微量孔雀石綠，食安中心指令停售。（資料圖片）

食安中心發言人表示，透過恆常食物監測計劃，從東涌一個街巿檔戶抽取泥鯭樣本作檢測，結果顯示，樣本含微量孔雀石綠，含量為十億分之1.4。」發言人指，已知會涉事檔戶上述違規事項，並指令其停售有關產品，正追查有關產品的來源。中心會繼續跟進事件和採取適當行動，調查仍然繼續。



孔雀石綠是一種工業染料，被使用作治理魚類疾病。目前，很多國家已禁止在食用動物中使用孔雀石綠。根據《食物內有害物質規例》（第132AF章），所有在本港出售的食物均不能含有孔雀石綠。違例者會被檢控，一經定罪，可處罰款五萬元及監禁六個月。