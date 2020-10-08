雲頂借船助獅城抗疫　郵輪設負壓病房及新風系統　冀聖誕在港復航

本港新冠肺炎疫情持續，在封關等防疫措施下，旅遊業大受打擊。但雲頂郵輪集團表示，其台灣航線已於7月重啟，至今已完成22個航班；而新加坡當局亦於今日（8日）批准集團重啟當地航線。 雲頂郵輪集團高級副總裁林俊彥及李鳳霞指，兩地的航線均配合當地的措施要求，船上亦配備獨立的「新風系統」，期望第一步為重啟香港海上遊，第二步待健康碼推出後延伸至大灣區。

雲頂郵輪集團高級副總裁林俊彥表示，一直與各地政府緊密溝通和規劃，率先於7月在台灣復航，亦即將於11月重啟新加坡航線。他指，由於新加坡政府曾借用兩艘船作隔離使用，期間獲得豐富的防疫經驗，並期望帶到香港，於聖誕或新年前重啟海上遊。

配合台灣及新加坡當地措施重啟航班

他指，目前兩地的航線均配合當地的措施要求，例如每艘船只容納一半或以下的乘客、新加坡5人及台灣6人一枱的限聚令、乘客須保持1米的社交距離、離開房間必須配戴口罩，並向乘客派發口罩等。而所有人上船前亦須進行核酸檢測，1個小時內能獲得結果。

船上配備獨立新風系統及負壓病房

雲頂集團高級副總裁李鳳霞補充，在硬件方面，船上除了設有數十部自動洗手機，亦配備獨立的「新風系統」，讓室外新鮮空氣循環。而每個房間和公共區域均有獨立的換氣系統，以確保船內新鮮空氣不交叉，亦已獲台灣及新加坡的衞生部門認可。

為了處理突發的情況，大、小船分別設置50多及20間亦負壓病房，以便乘客感染病毒後立即隔離，亦有醫生治療直至上岸後送往醫院。至於自助餐服務，乘客不能自己夾菜，須由服務員負責，「呢兩個月以嚟，證明我哋措施係有效。」

林俊彥（右）指，正與旅發局相討復航，但暫未收到政府的通知。（歐陽德浩攝）

重啟航班對業界有利

林俊彥透露，正與旅發局相討復航，但暫未收到政府的通知。但李鳳霞重申，目前集團僅希望重啟本地海上遊，於本地海域無需出境，復航後有八成票務通過旅行社售賣，與食物供應商重新合作，亦能與業界互助互利，並期望政府能再次減免郵輪公司的租金減免。

冀初步重啟香港海上遊

談到未來的計劃，他指第一步為重啟本地海上遊，第二步待健康碼推出後延伸至大灣區，甚至海南省三亞，「唔做第一步，永遠都唔會開到。」但他重申，願意配合政府的要求以踏出第一步。

李鳳霞指，在7月於台灣復航時，僅1日船票就售罄。她觀察到香港酒店近來亦大受歡迎，認為郵輪等於「海上staycation」，其容量、空間、設施亦相比酒店優勝。而海洋公園及迪士尼樂園已重開，故對復航後的表現抱有信心，「暫時睇唔到有咩風險。」