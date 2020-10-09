逃犯條例｜涉8.5車停迴旋處堵路罪成　官指撞車作煙幕　判囚6星期

商人去年8月5日「大三罷」當日涉嫌將私家車停在九龍城迴旋處，引致車流停頓。他否認在公眾地方造成阻礙罪，早前受審時辯稱座駕被撞，遂停車以候警察到場。裁判官鄭念慈今（9日）在九龍城法院指，被告撞車一說欠缺證據，而停駛等候警察亦不合理，裁定他是藉詞堵塞交通，罪名成立。裁判官又斥他嚴重影響公共秩序，令上班市民不便，更以撞車作煙幕 ，案情因此更嚴重，遂判囚6星期。

被告陳繼同（54歲）被控去年8月5日，無合理辯解而將私家車停泊在九龍城交匯處。他另被票控三項有關車輛裝置違規的控罪，首次提堂時已承認其中兩罪及被罰款，另一罪則在開審前認罪。

辯方指被告座駕被撞才停車 裁判官指其反應不似被撞

裁判官信納控方證人供詞及行車紀錄儀片段，指被告的座駕在迴旋處慢線停下10分鐘，另外兩線均有車輛同時平泊，令交通受阻。期間有人一度在被告座駕前方放下「雪糕筒」，但數分鐘後雪糕筒被移走，被告仍無驅車前行，而他轉去快線後再慢駛了一圈。

被告審訊時辯稱，駛入迴旋處之前感到座駕被撞，停駛以候警方到場期間，有人拍打其座駕，他因驚慌而留在車中，無意堵路。裁判官就指錄影沒有撞車聲，車身無搖晃，被告亦沒有即時下車查看，反應不似被撞。

被告陳繼同今被裁定在公眾地方造成阻礙罪，遭判囚6星期。(資料圖片)

辯方指被告阻礙交通的時間 只約7分鐘​

裁判官續道，他只需稍為駛前便可讓後方車輛通過，卻沒有讓路；而有巴士打算從後駛過時，被告便扭轉方向，可見他有意堵路。再者，被告停在該處並無助警方調查。法庭認為被告座駕無被撞，他只是以撞車作為藉口， 故意阻礙交通，裁定罪名成立。

辯方求情稱被告阻礙交通的時間只約7分鐘，過往案底並不類同。裁判官則指當時是繁忙時間，該處為「地區性交通樞紐」，案中有巴士乘客因此下車步行，被告嚴重影響公共秩序，須判阻嚇性刑罰。他又指被告報警以撞車作煙幕，亦令案情更嚴重，最終判囚6星期。至於早前承認的車輛裝置違規控罪，則罰款1000元。

案件編號：KCCC234/2020