藏六角匙和堵路罪成　大學生被判入更生中心　申保釋候上訴遭拒

一名大學生於去年11月「三罷」當日在青衣堵路事件中被追捕，其褲袋被搜出一串六角匙。他否認堵路及管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具，受審後被裁兩罪罪成，今（6日）在西九龍法院聽取判刑。裁判官彭亮廷指管有攻擊性武器是嚴重罪行，必須判處監禁式刑罰。他又強調要阻嚇公眾模仿，維持社會安寧，最終判被告入更生中心。被告申請保釋以候就定罪上訴，但裁判官拒絕其保釋申請。

被告陳東成（18歲，大學生）原本被控「管有適合作非法用途的工具罪」及「在公眾地方造成阻礙」兩罪，指他在去年11月13日在青衣擔杆山交匯處管有六角匙；並與他人以雪糕筒等堵塞擔杆山路，阻礙車輛。控方在裁決前將首項控罪修訂為管有「攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪」，被告早前被裁定兩罪罪成。

辯方望裁判官判非監禁式刑罰或緩刑

法庭替被告索取了更生中心、勞教中心和教導所報告，報告指其體能不宜入勞教中心。辯方求情指被告已還柙兩周，案中無使用暴力或使用涉案六角匙，亦無人因堵路而受驚，望法庭判處非監禁式刑罰或緩刑。

裁判官指，在公眾地方造成阻礙罪比起管有攻擊性武器罪輕，最高刑罰為罰款5000元或監禁3個月。若就此罪判處監禁式刑罰，被告至少要受3個月刑期；鑑於被告年輕並還柙了一段時間，裁判官考慮如此判刑會否不合理，惟判處罰款又似乎過輕。

被告陳東成今在西九龍法院被判入更生中心。

裁判官指 社會安寧比被告更生更重要

裁判官聽取辯方陳詞後稍作休庭，最終決定就兩罪判處更生中心，同期執行。他謂，判刑除了要考慮被告更生，也要保護公眾安全、維護社會安寧及作阻嚇作用，因此監禁式刑罰是唯一選項。由於教導所刑期為12至18個月不等，對管有攻擊性武器罪屬過重，遂判被告入更生中心。

至於另一控罪，裁判官指法律無禁止判處懲教院舍，重申社會安寧比被告更生更加重要。他稱考慮案情後，認為不適合判感化令或罰款，而更生中心並非不相稱的刑罰。

案件編號：WKCC1162/2020