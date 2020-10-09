新地西九高鐵站上蓋商業項目增高方案　區議員要求城規會否決

新鴻基去年11月以422.32億元投得的西九高鐵站上蓋商業地王，早前再向城規會提交發展方案，包括要求放寬高度限制、將3幢寫字樓縮減至2幢商廈等。 多名油尖旺區議員今日（9日）到城規會遞交意見書，稱過去收到不少居民就該項目有強烈的反對意見。他們要求城規會否決是項申請，並要求有關發展商修訂規劃及詳細諮詢附近居民。

多位油尖旺區議員城規會遞交意見書，要求城規會否決新地西九高鐵站上蓋發展方案。（區議員陳嘉朗提供圖片）

油尖旺區議員陳嘉朗等人指出，現時正在疫情期間，不少區內居民無法回港，加上限聚令等要求，無法由發展商向居民舉行諮詢大會，故認為現時絕不是一個合適的時機。

擔心會成為先例

他們又指，新方案比原計劃要求大幅增加樓宇高度（最高達180米），超過原本已核准方案一半（60米），認為需要小心處理。他們擔心，若今次計劃獲批後會成為先例，往後西九文化區的建築亦可以作出同樣的改動，令香港人的生活越來越壓迫。

採用玻璃幕牆反光射向民居

他們又指，雖然新設計帶來多項綠化天台，但附近居民無從享用。而新設計仍然採用玻璃幕牆，對九龍站上蓋向東及豪宅The Austin / Grand Austin 向西的住戶仍帶來反光的問題。

此外，有關申請大幅增加零售及商用樓面，對附近居民的景觀大打折扣。居民亦擔心平台花園的公共空間會因商業活動及播放音樂等，而帶來噪音。

項目在2010年獲准興建3幢以流線型設計的商業大樓，新方案縮減至2幢商廈。（發展商提供）

或對車流做成壓力

佐敦道西行擴闊工程 2031年才完成，但新方案料在2028年才落成，區議員指有近4年潛在「塞車空窗期」，同時因零售及商用樓面增加，預見會加大量食肆，對晚上及假日車流帶來壓力。

至於佐敦道天橋直駁西九海濱廣場通道，他們稱未有提供單車徑及動物通道，未能真正做到連結西九文化區，加上建議中的通道只靠扶手電梯上落，認為不利於行動不便者。

新鴻基：新設計可改善通風

新鴻基地產表示，全新項目規劃提供了一個創新標誌性設計，又指擬議方案經過技術研究及評估，已經確保新設計比舊設計更有效改善通風和熱島效應，車位總數亦維持不變。

新地又指，部份團體對新設計有失實言論，強調新設計的總地積比率維持不變，總樓面面積沒有增加，又指新方案不會引致人流及交通流量比舊設計有明顯增加。