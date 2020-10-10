首7個月9宗金錶珠寶店劫案　損失逾千萬元　3種特性店舖最高危

今年首7個月，警方共錄得9宗與金飾、鐘錶、珠寶店相關的搶劫案，損失金額超過1,000萬元；宗數較去年同期的2宗，升幅達3.5倍，亦是三年同期中最多，大部份在新界北總區發生。 警方估計由於經濟轉差，多了不法之徒鋌而走險，逾半個案是持刀指嚇，有一宗是持有類似手槍。警方分析，案發時劫犯大多史有車輛接應，位於路口、人流多、員工少的店舖易成目標。有屹立元朗大馬路逾20年的金舖負責人表示，希望警方增派多些軍裝警員在街上巡邏，認為最有效阻嚇。

警方將派員街道高姿態巡邏

警務處防止罪案科警司劉家銘表示，今年首7個月，警方共錄得9宗與金飾、鐘錶、珠寶店相關的搶劫案，較去件同期的2宗大增；犯案手法主要是打爛櫥窗指嚇職員行劫、在繁忙時混水摸魚偷竊，及在夜深人靜時破壞閘門爆竊。劉家銘指，案發時劫犯大多有車輛接應，位於路口、人流多、員工少的店舖易成目標。

元朗分區指揮官葉劍影指，元朗市中心大馬路兩旁有逾40間金舖，早前曾發生搶劫案，近年尾為冬防，已與業界加強溝通，向他們提供特遣隊24小時聯絡電話。葉稱會增派人手在街道高姿態巡邏，包括從新界北調派快速應變隊、衝鋒隊等。

警方建議以相片展示價值不菲商品

警方展開全港扛擊金舖劫案宣傳日，向有關店舖提供保安建議，包括在櫥窗飾櫃加裝不鏽鋼條、加裝夾層防盜玻璃，以相片取代實物展示價值不菲商品，將所有貴價貨品編上標記以便辨別，勿存放大量現金，以及加裝閉路電視以覆蓋店內外範圍，除有阻嚇作用，有助記認可疑車輛。

在元朗的寶成珠寶金行負責人陳先生表示，以往曾發生數次盜竊案，早前留意到打劫案上升，於是在櫥窗飾櫃加裝夾層防盜玻璃、鋼條等，令匪徒不能馬上撬開。他認為警員現身更具阻嚇力，「他們（警方）都有加強（巡邏），但再多些、明顯一點更好，因為軍裝巡邏很重要，便裝我們看不到，功效沒那麼大。」