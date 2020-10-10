合共巡查170萬次　口罩限聚令票控涉額逾千萬元　九成由警方執法

新型肺炎疫情反覆，近日出現多宗無源頭個案，社區傳播似有重燃之勢，政府透露將收緊社交距離措施。根據政府統計，各相關的政府部門至今就「口罩令」及「限聚令」分別作出約125萬次及45萬次巡查。而票控比率（佔總巡查次數）方面，「限聚令」票控率遠高於「口罩令」。 至於各部門比較，食環署及康文署作出最多巡查，「口罩令」相關票控及檢控主要由警方及食環署開出，而「限聚令」告票及檢控主要由警方發出。 政府至今一共就「口罩令」及「限聚令」發出5,459張告票，以每張定額2,000元計，總金額逾1,090萬元。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

+ 9 + 9 + 9

食環「口罩令」巡查逾百萬次

「口罩令」7月中推出，更一度加辣，市民在室內外公眾地方均需戴上口罩，其後於8月底才有所放寬。政府發言人回覆查詢，自《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I 章） 生效至10月8日零時，各個參與部門一共作出超過125萬次巡查，發出約10萬次勸喻，開出708張告票，票控率約為0.06%，即約每1萬次巡查發出6張告票。

不同部門中，以食環署巡查次數最多，逾百萬次，佔不同部門巡查總數的87%；其次是康文署及衞生署。而發出最多告票的是警方，共424張、約六成「口罩令」告票由警方發出。數據顯示，警方共巡查5,715次，作出967次勸喻、424張定額罰款告票及11次檢控。

警方發出逾九成「限聚令」告票

至於「限聚令」，相關的《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G 章）早於3月推出，各政府部門累計作出45萬次巡查、近6萬次勸喻、4,700多張定額罰款告票，以及47次檢控。「限聚令」票控比率約為1%，即每巡查100次便發出一張告票，票控比率遠較「口罩令」高。比較不同部門，康文署巡查次數最多，逾34萬次；而警方則發出超過4,700張告票，佔不同部門發出告票總數的99.8%。

值得留意的是，「口罩令」及「限聚令」各定額罰款2,000元。若以上述一共5,459張定額罰款告票計，總金額逾1,090萬元。