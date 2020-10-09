公務員效忠政府宣誓聲明範本曝光　消息：下周一起開始簽署

國安法要求公職人員宣誓擁護基本法和效忠特區，政府正研究相關安排，消息指，公務員事務局將於下周一（10月12日）發通告，要求今年7月1日後新入職的公務員補簽宣誓聲明，內容包括擁護基本法、效忠特區。 公務員事務局局長聶德權接受傳媒訪問，表明若拒絕簽署會影響升遷，公務員即使私下聊天違反宣誓內容，若「到了一個地步」，亦可能違反國安法要求的擁護效忠。

《港區國安法》第六條列明：「香港特別行政區居民在參選或者就任公職時應當依法簽署文件確認或者宣誓擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區。」

因應這條由人大制定、香港實施的法律，港府一直指會有相應安排。消息指，公務員事務局將於下周一（12日）正式向政府各部門發通告，要求7月1日後入職的公務員，簽署宣誓聲明。

通告附有聲明樣本，約A4大小，聲明內容比較簡單，為中英文聲明，中文內容如下：

我僅此聲明：本人受聘為中華人民共和國香港特別行政區公務員，定當擁護《中華人民共和國香港特別行政區基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區，盡忠職守，對香港特別行政區政府負責。

聲明有附註，列明「如對聲明書內容作出更改、增加或刪減，此聲明書即告無效」。

包括要擁護基本法和效忠香港特別行政區。簽名欄需填寫姓名、職級、身份證號碼，並簽名和填寫日期。

國安法生效後入職公務員 首批簽署

7月1日在至10月12日之間入職的公務員，是首批要加簽宣誓聲明的公務員；10月13日或之後入職的，需要簽署後才可以正式返工。政府各部門亦正在統計要簽署的人數。

聶德權：不簽署將影響是升遷

另外公務員事務局局長聶德權接受《堅雜誌》及《堅料網》訪問，明言新入職公務員若拒簽將不獲聘用，而現職公務員拒簽亦會影響升遷。

聶德權在專訪中指，要求公務員擁護效忠基本法和政府不是新鮮事物，宣誓和簽署聲明是彰顯責任，令社會看到公務員「堅守一國」。若拒簽或不宣誓，聶德權認為該等行為「本身表達出一種態度」，會影響日後升遷，又指如果有違反誓言的言行，當局會審視是否構成不擁護基本法、不效忠港府，是嚴重的事，牽涉是否堅持一國原則，是否接受一國兩制，是否宣揚港獨分裂國家等，完全不能容許。

聶德權：私下聊天亦可違反

何為違反誓言呢，聶德權在訪問中亦指，公職人員即使私下聊天「到了一個地步」，在整體上和政府對着幹，就會產生問題，「今時今日在香港，不論在社交媒體也好，或者即時通訊也好，我們以為是私底下說的東西，也有機會被人公開。公開之後就可能會帶來社會效果和影響，最重要的仍然是，有否觸碰到是否擁護和效忠的要求，違反了這種要求就很嚴重。」

他說若言行「觸碰」擁護效忠，後果很嚴重，違反公務員守則可革職，若宣揚港獨、分裂國家或觸犯《國安法》。