新冠肺炎｜灣仔臨時檢測中心今運作　曾到帝苑用膳市民主動檢測

政府在灣仔、葵青、九龍城和油尖旺四區設立臨時檢測中心，其中灣仔港灣道體育館臨時檢測中心今天（10日）早上10時起運作，早上有超過約20人在門外排隊等候。 有市民曾到不同確診者去過的帝苑酒店意大利餐廳Sabatini和灣仔合和健身中心，有關方面未有通知，或提供確診者去過的詳情，故他們主動前檢測。港灣道體育館本身為外籍傭工特定群組做檢測的，今天也有不少外傭前來。

有為市民登記和量度體溫的當值人員表示他們是華大基因職員，但記者向華大查詢為市民登記個人資料的是否華大職員時，華大指沒有補充。 （廖雁雄攝）

政府表示因疫情惡化，針對近日出現社區爆發群組的地點，在灣仔、葵青、九龍城和油尖旺設立臨時檢測中心。港灣道體育館的灣仔臨時檢測中心今天開始運作，而石籬社區會堂的葵青臨時檢測中心明天（11日）起運作。

是次檢測中心採樣及檢測服務將由華大基因提供，《HK01》正向食衞局和華大基因查詢中心運作安排，有為市民登記和量度體溫的當值人員表示他們是華大基因職員。

灣仔港灣道體育館臨時檢測中心今天（10日）早上10時起運作，有超過約20人早上在門外排隊等候。（廖雁雄攝）

居住附近的佘先生表示，早前到過帝苑酒店內餐廳Sabatini用膳，得知有員工確診，餐廳沒有聯絡過他，認為「點都有啲機會（感染）」，故主動做病毒檢測。被問到會否擔心由華大基因負責檢測的私隱問題，他說：「香港無咩私隱」

彭先生在剛過去周日去過有確診者曾到的灣仔合和中心健身中心Fitness First，他每個星期去兩、三次，向健身中心查詢患者逗留的時間不果，特意前來檢測。他說如果沒有去過該中心，未必會去其他地方檢測，認為染疫機會不大，指不清楚普通科門診派樽安排。

他表示，沒有留意檢測的私隱問題，只是想要結果，不知道亦不理會是否由醫護人員採樣，最重要是檢測結果準確，以及速度、流程恰當。曾參與全民檢測的他認為兩者安排相若，但人數比預料多，有20多人，原本打算10分鐘完成，結果需時約半小時。

勞工處在8月已在港灣道體育館為外籍傭工提供免費病毒檢測，今天有不少外傭因中介公司和僱主要求前來。中心開放前半個小時已抵達輪候的印傭Tina將換僱主，按中介公司要求檢測。她說現時住的中轉宿舍共有五人同住，自己很少外出，放假多數留在家中，不太擔心感染。

來檢測的崔小姐在灣仔上班和居住，見近日多名確診者於灣仔區有不同活動，擔心受感染。她有做過全民檢測，認為最近疫情比中秋前反彈不少，許多人鬆懈不戴口罩。她表示，政府對疫情的應變措施有改善，在四區設有臨時檢測中心，視乎政府資源「區區有（檢測中心）最好」 ，市民也有責任檢測。