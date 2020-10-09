新冠肺炎｜流動檢測車到蘭桂坊派樽　周末到諾士佛臺、駱克道繼續

新冠肺炎疫情反彈，衛生防護中心今日（9日）公布，本港新增8宗確診個案，當中7宗屬本地感染。為針對酒吧群組，政府與檢測公司「Prenetics」合作，在今晚6時至12時於蘭桂坊以流動檢測車向酒吧員工和顧客派發樣本瓶。 蘭桂坊集團主席盛智文表示，政府在酒吧區設流動檢測車是個「好想法」，對於疫情，他認為「與其被動作出反應（reactive），我們反而應該積極應對（proactive ）」。他又稱讚政府抗疫有效，但亦擔心政府會疫情而關閉酒吧。

蘭桂坊協會總監張素媚（左一）指，蘭桂坊將客心與員工安全放在首位，會全力配合政府安排。（梁鵬威攝）

新冠肺炎疫情反彈，衛生防護中心今日（9日）公布，本港新增8宗確診個案，當中7宗屬本地感染。為針對酒吧群組，考慮到他們未必會在日間排隊領取樣本瓶，政府與檢測公司Prenetics合作，在今晚6時至12時在蘭桂坊以流動檢測車向酒吧員工和顧客派發樣本瓶。

檢測公司派發樣本瓶予商戶。（梁鵬威攝）

蘭桂坊設流動檢測車派樣本瓶 完成檢測可獲證書

Prenetics行政總裁Danny Yeung指，今晚準備了1000個深喉唾液樣本瓶，會在下星期一前派人到酒吧回收回樣本瓶，而市民則需將樣本瓶交回位於鰂魚涌海澤街的流動收集車。檢測公司亦會在明、後兩天到尖沙咀諾士佛台和灣仔駱克道派發樣本瓶。

蘭桂坊協會總監張素媚指，蘭桂坊將客心與員工安全放在首位，會全力配合政府安排。她又強調各酒吧一直嚴格遵守防疫措施，如體溫檢測、保持50%入座率等，商戶對進行測試亦反應正面。張素媚希望能在今晚將所有樣本瓶派發予蘭桂坊全部約200間酒吧員工，完成檢測的酒吧會獲發證書供商戶貼在當眼處，亦正計劃安排商戶定期檢測，以增客人信心。

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蘭桂坊主席：應積極應對疫情 與疫症共存

蘭桂坊集團主席盛智文表示，政府在酒吧區設流動檢測車是個「好想法」，對於疫情，他認為「與其被動作出反應（reactive），我們反而應該積極應對（proactive ）」。盛智文稱，若每次爆出疫情便關閉酒吧，則「沒有酒吧能存活」。他又稱讚政府抗疫有效，但亦擔心政府會疫情而關閉酒吧，他建議：「若1間酒吧出現感染個案，可以將其關關4-5天，為所有員工進行測試，確保所有員工測試結果為陰性，並徹底消毒酒吧，便應容讓該酒吧重開。」盛智文又指，就目前情況，新冠疫情很可能永遠無法歸零，故他們必須找出方法，與疫症共存。

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