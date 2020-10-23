捽眼人士注意！散光加深或因錐形角膜　一文拆解補救及預防方法　

散光快速加深、每年需換數次眼鏡的患者，需留意角膜是否變得異常。養和醫院眼科專科醫生陳頌恩稱，錐形角膜最常見的病徵是散光及近視急劇加深，最嚴重可使角膜完全變形，「睇唔到嘢，戴咩眼鏡都無用」。他解釋，此病症的發病年齡多為10多歲至40歲，如角膜軟的人時常「捽眼」，會進一步增加患上錐形角膜的風險。

角膜是弧形組織，像一個半圓球體，其主要功能是屈光。（歐嘉樂攝）

養和醫院眼科專科醫生陳頌恩稱，角膜是弧形組織，像一個半圓球體，其主要功能是屈光。當眼球內有壓力，使角膜向前推，「形狀好似由橙變咗檸檬咁」，便是錐形角膜。

嚴重錐形角膜亦可觸發急性角膜水腫

錐形角膜最常見的病徵是散光及近視急劇加深，甚至出現不規則散光、重影及視力模糊。陳說，市民難以肉眼察覺錐形角膜，因此時常延誤治療，惡化後可導致角膜完全變形，「睇唔到嘢，戴咩眼鏡都無用」。此外，嚴重錐形角膜亦可觸發急性角膜水腫，導致眼睛腫痛、視力彷彿出現「磨砂玻璃」，並會造成永久的疤痕。

眼科醫生陳頌恩說，錐形角膜最常見的病徵是散光及近視急劇加深，甚至出現不規則散光、重影及視力模糊。（歐嘉樂攝）

發病年齡由10多歲至40歲

錐形角膜的成因可分為先天和後天，發病年齡多為10多歲至40歲，角膜軟和薄的人士風險更高。陳頌恩解釋，角膜儼如皮膚，會隨年齡增長而變得厚實，因此角膜「嫩」的年輕人較易發病。他特別提到，如角膜較軟的人時常「捽眼」，或使角膜變得更弱，便增加患上錐形角膜的風險。他提醒眼敏感的患者，眼睛痕癢時切勿「捽眼」，應滴眼藥水讓雙眼紓緩不適。

散光每年增逾50度便應檢查

陳頌恩表示，一般散光患者的度數，每年不應增加逾50度。倘散光或近視的惡化速度及幅度不尋常，他建議患者向眼科醫生求醫，接受「角膜地形圖」光學掃描檢查。

錐形角膜的成因可分為先天和後天，發病年齡多為10多歲至40歲，角膜軟和薄的人士風險更高。（歐嘉樂攝）

膠原交聯手術可防止錐形角膜惡化

治療方法方面，陳頌恩坦言暫未有辦法令尖形的角膜變回圓形。初期的患者可戴眼鏡，令視力維持清晰。角膜變形稍明顯的患者可選擇配戴軟或硬的隱形眼鏡，「當隱形眼鏡吸落眼角膜，係可以遮著少少不規則。就好似個頭岩岩巉巉嘅人戴帽咁樣。」但當角膜變形嚴重時，隱形眼鏡會「吸唔實」，容易掉下，患者便需考慮植入角膜環或接受角膜移植手術。

近年「膠原交聯手術」普及用於鞏固患者的角膜。醫生會先取走患者角膜表皮，然後滴上維他命B2藥水，再照射紫外光。藥水與紫外線會產生化學反應，製造新的膠原交聯，使角膜變得「硬淨」，不易繼續變形。此手術可防止病情惡化之餘，亦能輕微改善患者的視力。病人術後或會感到不適，但約三天後會全部消退。