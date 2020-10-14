專訪｜源栢樑籲年輕人「闖一闖」：機會是留給有準備的人

「機會是留給有準備的人」，工程師學會新任會長源柏樑對這句說話身同感受。年輕時，在香港大學畢業的他未有停下腳步，獲得獎學金便遠赴英國工作，之後又到中東地區的醫院工作，對他而言，經驗及眼界最為重要。他呼籲年輕人可走出第一步，勇敢向外闖一闖，例如到國內或世界各地工作，汲取更多經驗才能創屬於自己的路，「幾十年前，我都冇諗到今天可以做到會長。」

工程師學會會長源柏樑表示，在他年輕時，從未想有今天會成為會長。（余俊亮攝）

源柏樑憶述，年輕時「孤身寡人」，毅然遠赴英國工作進修，當時只想「闖一闖」，「我一個人，未去過英國⋯又冇親戚又冇屋又唔識路，去到全部自己搞。」

其後他再有機會到沙地阿拉伯工作，協助籌建醫院，大大拓闊眼界及見識。

源栢樑深信，機會是留給有準備的人，鼓勵年輕人可走出第一步，嘗試出外走走，例如到國內或世界各地工作，「幾十年前，我都冇諗到今天可以做到會長。」

他承認，即使到國內工作，年輕工程師亦要面對很大競爭，「但大家個心態應該係去試吓、去闖吓，如果唔係，你唔會知道自己係咪會成功。」

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女兒無讀工程系

新冠肺炎疫情持續，各樣工程小知識開始備受關注，小至水喉、糞渠，大至擾流效應等，源柏樑時時接受訪問講解，甚至親自畫圖，希望幫忙公眾理解，「我畫唔到嘅，搵我老婆畫。」

投入工程界多年，但兩個女兒卻不是讀工程系。他說，以前女兒有時亦會在數學科上向他「求救」，他亦一直鼓勵她們閱讀，怎料之後就對數學及科學無興趣，最後選擇了法律系。他笑言：「我影響唔到佢哋。」