專訪｜工程師學會新會長源栢樑：我哋係解決師　明日大嶼可解決

提起工程師，公眾可能直覺是一班埋首於複雜數字與圖則的專業人士，作為工程師學會新一任會長，源栢樑卻說，工程師是「解決師」，「我哋係衣、食、住、行嘅解決師！」 曾經歷沙士、近日又專責二線隔離病房、社區治療設施等項目，源栢樑有信心經過今次興建臨時醫院的歷練後，港人日後要處理相同項目，絕對不會較內地用十天完成「火神山醫院」輸蝕，「我地今次做完之後，將來都可以快！」 作為「解決師」，即使面對極具爭議的明日大嶼計劃，他指撇除政治爭議，在工程角度而言計劃值得支持，即使有潮漲、極端天氣等問題，都有信心解決，「唔緊要，你比問題我！我哋去解決！」

工程師學會的新任會長源栢樑形容，工程師就如衣食住行的「解決師」，可令市民大眾生活可以方便安全。（余俊亮攝）

源栢樑是非一般工程師，不時形容自己「百厭」，不願意按前人行的路，一路走到底。為了探索工程師前景，曾踏上創科路，希望為發明取得專利。

他說，工程師理應是解決為大家解決生活上所有事的人，所以在「飲茶」時看到內地新聞講及用極短時間建成「火神山醫院」的先例，心中便有聲音走出：「點解我哋做唔到呢？」於是畫出組裝合成技術負壓病房的草圖，當初靈機一觸的念頭，最終成功製造出實物，現時更已送往亞博社區治療中心使用。

工程師喺衣、食、住、行嘅解決師，負責喺工程項目解決問題，令市民大眾生活可以方便安全！ 源栢樑

可組裝合成建醫院

疫情嚴峻，早前醫院病床一度短缺，源栢樑直指工程師的頭腦，絕對能為社會出一分力。亞博館旁現時正興建臨時醫院項目，並會採用組裝合成建築技術興建。源柏樑坦言，以組裝合成法興建醫院，世界上並不罕見。他說，在中東見過兩層高的醫院，都是以組裝合成法興建，「係講緊幾十年前！」

源栢樑說，臨時醫院內全是病房，空間並不複雜，故以組裝合成法興建絕無大問題。

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源栢樑說，早在數十年前，已在中東見到以組裝合成建築法興建醫院。（余俊亮攝）

「明日大嶼」建議在中部水域交椅洲和喜靈洲附近分階段填海，建造合共約1,700公頃的多個人工島。（資料圖片／歐嘉樂攝）

撐明日大嶼

明日大嶼填海1,700公頃，造價可能逾6000億元史上最貴，計劃亦極具爭議。不過，源栢樑卻認為，坊間提出的問題，在工程角度上全部都有方法可解決。他指，不談政治立場，單純以工程角度而言，絕對支持明日大嶼計劃，「第一，有工程做；第二，所有問題都可以解決。」

他指，潮漲、極端天氣等問題，工程師都有信心可以解決，「唔緊要，你比問題我！我哋去解決！」他說，日後若有水淹等憂慮，防波堤可以做更高，或多做幾個提壩，他又以港珠澳大橋為例，不單同樣在海上，位置甚至比明日大嶼更遠，但人工島亦能靠弱波石抵擋海浪，「市儈啲講，搵食嘅、有飯開嘅，當然一定支持！工程上…比多啲人表現工程能力，所以學會係支持。」

亞博一號展館建有社區治療設施，即「港版方艙醫院」，政府計劃在亞博二期用地（紅圈示）建「港版火神山醫院」。（資料圖片）

臨時醫院難追上火神山醫院

中央在亞博館旁協助興建的臨時醫院項目，料4個月內建成，但武漢「火神山醫院」僅用十天完工。源指，「火神山醫院」的總設計師，在沙士期間亦負責興建「小湯山醫院」，對方可應用小湯山的經驗，並在多個廠房一同生產。相反，香港需要經過各個部門批核，例如屋宇、消防等，物料亦要從內地運來，故需要更多時間，「我地今次做完之後，將來都可以快！」